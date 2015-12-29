​Плюсы приватизации

Автобусный парк № 1 был продан чуть более месяца назад по выгодной цене. При этом одним из условий его приватизации стало требование о приобретении новых автобусов. Павлодарская компания ТОО «Казахстанская строительная группа», ведущая бизнес и в других районах области, уже его выполнила. К слову, новые транспортные средства общей стоимостью более миллиарда тенге, оборудованы пандусами, благодаря которым инвалиды-колясочники смогут самостоятельно заехать в салон. Кроме того, в каждом транспортном средстве доступен бесплатный Wi-Fi.

По словам акима области Каната Бозумбаева, такая оптимизация маршрутной сети Павлодара была необходима. Она позволит повысить комфорт в общественном транспорте и эффективность работы внутригородских пассажирских перевозок. Стоит отметить, что новый перевозчик уже презентовал систему электронного билетирования, которая будет постепенно внедряться с начала следующего года.