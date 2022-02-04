Плюсы цифровизации

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Наталья Денисова

В Кызылординской области в последние годы значительно продвинулась в плане цифровизации система образования.

В организациях образования автоматизирован весь цикл бухгалтерского учета, особенностью прошлого года стал переход на областной уровень финансирования около 1 000 районных и городских организаций образования.

Средние образовательные учреждения на 100% оснащены компьютерами, во всех школах региона доступны цифровые платформы BilimLand и Kundelik.kz.

Также на платформе Kundelik.kz запущено приложение «Дневник-трекер», помогающее отслеживать пребывание ученика в школе во время занятий и вне заведения. Это приложение устанавливается на мобильный телефон родителей и помогает в любое время узнать, где находится ребенок.

На сегодня в Кызылординской области обучается 176 771 учащийся. Всего в регионе функционируют 311 школ, из них 295 государственных, 16 частных.

В Кызылорде в шести ІТ-лицеях школьникам дают углубленные знания в области информационных технологий. Для повышения качества преподавания предметов естественно-математического направления более чем в 50 лицеях и гимназиях ведется элективный курс по робототехнике, 4 школы региона и 9 дворцов школьников оснащены 3D-лабораториями и цифровыми образовательными лабораториями, более 120 учебных заведений имеют кабинеты робототехники.

Реализуется в регионе и проект «Безопасная школа». Во всех образовательных учреждениях смонтировано видеонаблюдение, часть школьных систем наблюдения уже интегрирована с Центром оперативного управления областного департамента полиции и с системами РОВД.

В областном управлении образования запущен Telegram-бот OpenBilimKzo. Пользуясь им, граж­дане могут получить информацию о структуре и работе управления образования, задать вопросы его руководителям, записаться на личный или онлайн-прием. Также в Telegram-боте публикуется реестр вакансий в образовании.

На главной странице Telegram-бота в меню есть функции выбора языка и разделы интересующей информации («Об управлении», «Гражданам», «Жалобы и предложения», «Новости», «Пройти экспресс-опрос»).

Одной из важнейших задач, поставленных перед чиновниками Главой государства, является обеспечение населения качественным Интернетом. И в образовании без него тоже никуда. Особенно в период пандемии. В приаральском регионе более 99% населения имеют различные способы доступа к Сети.

Что касается Интернета мобильного, то из 230 сельских населенных пунктов региона им обеспечен 201. Сеть 4G есть в областном центре и в 61 сельском населенном пункте, остальная территория региона, где есть мобильная связь, охвачена покрытием 3G.

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