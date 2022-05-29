Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея

В городе Семее полицейский прыгнул в Иртыш и спас мужчину, плывшего на бревне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk.kz.

Это произошло вечером в субботу, 28 мая, в Семее. Очевидец сообщил на канал 102 о том, что по Иртышу в районе старого моста плывет бревно, а на нем – человек, нуждающийся в помощи. Об этом оперативно сообщили патрульным.

Сотрудники экипажа ПА «Барыс-34» в составе лейтенанта полиции Мирата Иданова и лейтенанта полиции Бекжана Алтынкана незамедлительно поехали в сторону новой набережной.

«Лейтенант Иданов, ни на секунду не задумываясь об опасности, отстегивает пояс с пистолетом и спецсредствами, в фирменном обмундировании прыгает в воду. В это время лейтенант Алтынкан, достав спасательный круг из служебного автомобиля, страхует своего напарника», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Благодаря слаженным действиям экипажа «Барыс-34» утопающего мужчину удалось вытянуть на берег. Там ему оказали первую медицинскую помощь и передали медикам.