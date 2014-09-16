Плывут над Иртышом золотые голоса "Алтын Алтая" Политика 721 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Амфитеатр под открытым небом собрал не одну тысячу устькаменогорцев, для которых фестиваль с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады стал лучшим подарком ко дню рождения областного центра.



Народная артистка СССР, легендарная Бибигуль Тулегенова призналась, что вот уже 3-й год подряд с удовольствием приезжает на родину, чтобы порадовать своим творчеством земляков.



– Благодатная земля Восточного Казахстана всегда славилась талантами. А участие в фестивале "Алтын Алтай" – отличный старт для музыкальной карьеры молодых артистов, – считает прославленная певица.



Следом за Бибигуль Ахметовной на сцену вышла Майра Ильясова, выступление которой также сопровождалось бурными аплодисментами благодарных зрителей. Устькаменогорцы от души приветствовали Ерболата Кудайбергенова, Клару Толенбаеву, группу "Аламан" и дуэт "Мирас и Куралай".



– Алтай – это сила и дух народов, населяющих его еще с древних времен. Наш долг – поддержать молодые таланты, – уверен Гибрат Азубаев, заслуженный артист РК и режиссер фестиваля.



Глава региона Бердыбек Сапарбаев, по его словам, не пропустил еще ни одного фестиваля "Алтын Алтай". Аким считает, что проведение подобных мероприятий имеет большое значение для воспитания будущего поколения эстрадных артистов.

