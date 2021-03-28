Пневмония с признаками КВИ – 94 заболевших и 203 выздоровевших в Казахстане

За сутки выявлено 94 заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.
По информации официального сайта coronavirus2020.kz на 26 марта, за сутки зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 203 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 411, летальных случаев – 680, выздоровевших – 47 428.
По информации официального сайта coronavirus2020.kz на 26 марта, за сутки зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 203 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 411, летальных случаев – 680, выздоровевших – 47 428.