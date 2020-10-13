Пневмония с признаками КВИ: четверо заболевших и два летальных исхода за сутки в РК

Опубликована информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 октября 2020 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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"За прошедшие сутки зафиксированы 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 10
человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 913, летальных случаев - 370, выздоровевших - 27 709", – говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки в Казахстане выявлено
70 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.