По 1 млн рублей выплатят родственникам погибших в аварии в метро власти Москвы

Власти Москвы выплатят родственникам погибших в аварии в метро по 1 млн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

"Родственникам погибших будет выплачен 1 миллион рублей. И пострадавшим - полмиллиона. Вполне возможно, что мы продумаем и дополнительные меры социальной поддержки и компенсации", - не исключил Собянин.

Кроме этого, как сообщается, пострадавшие в результате ЧП в метро могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2 млн рублей, а также компенсация расходов на погребение в сумме 25 тыс. рублей.

Это предусмотрено Законом РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, вступившим в силу с 1 января 2013 года.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы произошел сход вагона с рельсов. Известно о десяти погибших. За медицинской помощью обратились 149 человек. По последним данным, госпитализированы 108 человек.