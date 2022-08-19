По 11 случаям массовых отравлений расследуют уголовные дела в Казахстане

461 житель Казахстана пострадал от отравлений продуктами питания с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в КСЭК, за 7 месяцев 2022 года в Казахстане зарегистрировано 25 случаев массовых пищевых отравлений и кишечной инфекции, где пострадал 461 человек, в том числе 101 ребенок. Из них 22 случая связаны с объектом общественного питания и организованным коллективом.

Так, отравления зафиксированы в Алматинской (кафе «Чилсон», село Бесагаш, Талгарский район), Актюбинской (кафе «Изюм», ТОО SDN FOOD, Актобе), Атырауской (Afisha ATYRAU Sushi time Atyrau, Атырау; ТОО «КазПромСтройИнжиниринг», «ЮСС» и COCR, Жылыойский район), Акмолинской (ТОО «Туризм плюс» ОРЦ «Дискавери-Боровое», Щучинск), Кызылординской (общественное питание ИП TSARS BURGTRS, Кызылорда), Карагандинской (FRIENDS торговый центр «ЕсДаулет» с курьерской доставкой, Sushi_tema_karaganda, Караганда), Костанайской (столовая Рудненского горно-технологического колледжа), Павлодарской (ресторан Grand Hall ELTAU ТОО EL-TAY, кондитерский цех «Мадлен», Павлодар), Мангистауской (кафе SAKI MAKI, Актау), Западно-Казахстанский (детский сад «Болашак», Чингирлауский район) областях и городах Алматы (ресторан быстрого приготовления Ketchyp при ТРЦ Mega Center Алматы, детский сад «Бобек»), Нур-Султане (ТОО VIP Кейтеринг, суши-бары Okadzaki на проспекте Мангилик ел, 56 и улице Абая 59, центр плова KaRima), Шымкенте (кондитерский цех «Замира» ИП Абеновой Н.Г.).

Основными причинами пищевых отравлений и острых кишечных инфекций явились несоблюдение правил личной гигиены, нарушения технологии приготовления блюд, температурных режимов, условий их транспортировки и хранения и другое, пояснили в комитете.

«По всем фактам регистрации массовых пищевых отравлений Комитет санитарно-эпидемиологического контроля провел санитарно-противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия. По 11 случаям пищевых отравлений возбуждены уголовные дела в рамках досудебного расследования по части 1 статьи «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». По 2 случаям решением суда наложены штрафы в отношении юридических лиц с приостановлением деятельности по части 2 статьи «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» КоАП (460 и 620 МРП соответственно). По 4 случаям наложены штрафы на должностных лиц, ИП по части 1 адмстатьи 425 (230 МРП, в порядке сокращенного производства (115 МРП) – 3)», – отметили в ведомстве.

Пищевые отравления – это острые заболевания, возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы. Наиболее опасны пищевые токсикоинфекции и интоксикации микробной природы.

С пищей могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций: сальмонеллы, эшерихии, иерсинии, шигеллы (возбудитель дизентерии), ротавирусы, вирус гепатита А и другие. Также в продуктах или блюдах при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины различных микроорганизмов, которые вызывают острое пищевое отравление – пищевая токсикоинфекция.

Для предупреждения пищевых отравлений и кишечных инфекций необходимо соблюдать следующие меры профилактики:

- не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли у неизвестных лиц. Особенно это касается скоропортящихся пищевых продуктов: молока, творога, сметаны, любых пищевых продуктов домашнего изготовления;

- при покупке скоропортящихся пищевых продуктов (молочные и колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с кремом) и продуктов детского питания обращайте внимание на сроки годности и условия хранения таких продуктов;

- не употребляйте продукты с истекшим сроком годности и (или) хранившиеся вне холодильного оборудования;

- разграничьте хранение в холодильнике сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции;

- тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением;

- не покупайте продукты с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков);

- соблюдайте при приготовлении пищи личную гигиену: всегда мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;

- мойте регулярно с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;

- пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками для обработки сырых продуктов;

- пейте кипяченую или бутилированную воду;

- тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи, обеспечивающую гибель возбудителей и разрушение их токсинов;

- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, рыбу;

- готовьте салаты, изделия из рубленного мяса и рыбы, студень, заливное в домашних условиях в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на дату и время изготовления, условия хранения и срок ее реализации;

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов, так как это может привести к накоплению бактерий и токсинов;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища осталась на другой день, обязательно перед употреблением ее нужно подвергнуть термической обработке (прокипятить, прожарить);

- храните пищевые продукты в защищённых от насекомых, грызунов и других животных местах.