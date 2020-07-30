Общество
По 21 млн тенге штрафа заплатят сотрудники Комитета ветконтроля за взяточничество
Жанат Тукпиев
Сотрудники Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК осуждены за коррупцию. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"16 июля 2020 года городской суд Талдыкоргана осудил руководителя Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Абылкасымова и руководителя Отдела по контролю приграничных постов данной инспекции Карашева к штрафу в размере 21 миллиона тенге (каждый) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – сообщил Баржаксынов.

По его словам, они подозревались в получении взятки в размере 2 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.

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