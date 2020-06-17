По 500 человек с пневмонией поступают в больницы Нур-Султана

Общество
Айдана Демесинова
В среднем по 500 человек в день поступают в больницы Нур-Султана. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"На сегодняшний день решение об ужесточении мер принимается главным санитарным врачом города. Ранее, когда мы снимали некоторые карантинные меры, основной аргумент был в низком приросте заболеваемости COVID-19. Сегодня заболеваемость резко увеличилась. Прирост увеличивается, в среднем уже более 7%. Но здесь идет разделение на симптомных и бессимптомных носителей", – сказала Кисикова.

По ее словам, количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах, сегодня составляет 1711 пациентов. Они забирают порядка 90% от задействованной коечной мощности. В реанимации сегодня находятся 80 человек. Количество людей, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличилось в 4 раза.

"С начала года в день в среднем поступало 5 пациентов с пневмонией, но с июня ежедневно в среднем поступает порядка 500 человек, причем каждый второй – с вирусной пневмонией. Из них 90% поступают в средне-тяжелом и тяжелом состоянии", – заключила она.

Напомним, на 17 июня в Нур-Султан зарегистрирован 2951 случай коронавирусной инфекции. 

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