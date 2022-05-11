По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах

В регионы будут привлечены лучшие педагоги. По поручению Главы государства МОН разработало специальную программу, согласно которой зарплата отправившихся в регионы учителей составит 650 тыс. тенге.

Учитель – сердце школы

Эти слова учителя нации, великого просветителя Ахмета Байтурсынова привел Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламен­та 11 января 2022 года. Глава государства тогда четко и внятно обозначил проблему, дав поручение преодолеть образовательное неравенство.

«У нас не должно быть различий в уровне образования между детьми в городе и на селе. Стандарты образования должны быть едиными. То же самое касается и программы образования. Все дети, независимо от места проживания или социального статуса их родителей, должны иметь доступ к качественному образованию», – отметил Президент.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что «обеспечение доступа к качественному образованию является безусловным приоритетом и важнейшим фактором развития всего общества. Как бы мы не обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно. Как сказал великий Ахмет Байтурсынов: «Учитель – сердце школы». Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей», – заявил Глава государства, поручив Министерству образования и науки разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты.

Позже, на заседании Правительства РК были рассмотрены меры по исполнению поручений Президента, данных 11 января 2022 года в ходе выступления в Мажилисе Парламента.

И министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил о принимаемых мерах по повышению доступа к качественному образованию. Проще говоря, главный педагог страны рассказал, как выполняется поручение Президента.

Конечно, прежде всего МОН провело анализ кадрового дефицита в регионах и уже с учетом статданных разработало специальную программу, по которой лучшие педагоги страны поедут в Алматинскую, Мангистаускую, Туркестанскую и Атыраускую области. Именно в этих четырех областях вопрос дефицита педагогических кадров встал во весь рост.

«Лучшие выпускники вузов будут привлекаться в данные регионы, где наблюдается наибольшая потребность учителей и большой разрыв в качестве образования. Для привлеченных педагогов предлагаем следующие меры социальной поддержки. Это установление повышающего коэффициента зарплаты в 2 раза, предоставление или компенсация оплаты жилья и компенсация оплаты коммунальных услуг», – сказал тогда на заседании Правительства министр образования.

Спецзадачи

Итак, что это за специальная программа и чего ждут от нее, кто может в ней участвовать?

Ожидается, что специальная программа решит кадровый вопрос и поможет привлечь лучших педагогов в регионы, имеющих дефицит учителей. Как уже было сказано ранее, был проведен анализ, то есть ситуацию проанализировали, посчитали сколько и каких учителей не хватает и в каких регионах.

Результаты показали, что больше всего не хватает учителей математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Кроме того, данные национальной статистики и международных сопоставительных исследований в течение ряда лет свидетельствуют об отставании качества знаний обучающихся целевых регионов от среднестрановых показателей. Это подтверждают результаты международного исследования PISA 2018 года и результаты Единого национального тестирования. А значит, пора бить тревогу и принимать меры.

В качестве мер МОН предлагает предоставление педагогам стимулирующей доплаты в размере 150% от должностного оклада за счет целевых трансфертов рес­публиканского бюджета. К примеру, учитель, переезжающий в проблемный регион, получит в сентябре около 790 тысяч тенге. Из них около 140 тысяч – коммунальные расходы, а остальные 650 тысяч – это зарплата учителя.

Проверить себя и попробовать стать участником педагогического десанта может любой учитель, даже тот, который уже трудится в названном регионе. Главное – это желание трудиться и готовность поехать в другую область с подорожной, по казенной надобности.

Для привлечения педагогов и выпускников вузов на вакантные должности в рамках программы создаются координационные советы при областных управлениях образования целевых регионов, а также конкурсная комиссия при министерстве. По итогам отбора самые лучшие будут отправлены в трудодефицитные регионы. Отбирать, то есть проводить конкурс, будет Министерство образования и науки. При этом ведомство обе­щает, что «при проведении конкурса обязательно учитывается равенство прав всех претендентов, независимо от места проживания, обеспечиваются добросовестная конкуренция среди претендентов и объективность, прозрачность, гласность проведения».

Теоретически в конкурсе могут принять участие все, кто имеет диплом педагога, высшее профессиональное образование по соответствующим профилям, а также квалификационные категории «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер».

Те, кто пройдет конкурсный отбор, тоже не сразу поедут на новое место работы. Для них будут организованы 4-недельные курсы повышения квалификации и посткурсовое сопровождение, включающие семинары, вебинары и мастер-классы в онлайн- и офлайн-форматах, стажировки учителей естественно-научных дисциплин на базе лабораторий восьми Интеллектуальных школ. И только после этого отобранные, почти избранные учителя поедут в четыре области сеять вечное, доброе, умное.

Актау ждет учителей

Мягкий климат, море, замечательная природа, красивый город и самые лучшие ученики ждут своих учителей в Актау. Регион сегодня переживает дефицит педагогических кадров. В школах области трудятся свыше 15 тыс. педагогов, еще требуются 229 учителей. Больше всего Мангистаускому краю нужны учителя русского языка и предметники для школ с русским языком обучения.

Так, например, одно из лучших учебных заведений в городе – специализированный IT лицей – тоже испытывает кадровый голод.

– Не хватает учителей начальных классов, учителей химии, физики, истории. Мы с большой радостью восприняли новость о том, что МОН запускает специальную программу и очень ждем учителей, – говорит директор школы Жанар Жумашева.

Лицей в 2019 году был удостоен звания «Лучшая школа облас­ти», здесь сегодня учатся больше 1 500 детей и трудятся 94 педагога. Но нужны еще учителя.

– Мы готовы помочь адаптироваться, оказывать методическую и просто человеческую помощь тем, кто переедет к нам. Коллектив у нас хороший, дети способные, город красивый, приезжайте, – обращается к коллегам Любовь Рябова, учитель географии этого лицея.

И все же большая часть школ, где нужны учителя, находится в аулах. И нужно понимать, что изначально программа была инициирована Главой государства именно для того, чтобы создать образовательное равенство между селом и городом. Любой ребенок, где бы он ни жил, должен получать качественное образование. Это его право, гарантированное Основным законом нашей страны – Конституцией, по которой мы все равны и имеем равные права и свободы.

Говорить о том, удалось ли решить вопрос и сколько педагогов поехали в аулы, можно будет лишь к началу учебного года, когда будут подведены первые итоги отбора. А пока остается только ждать.