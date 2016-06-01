Статьи По актуальной повестке

Глава Сената выразил признательность собеседнику за участие в работе конференции «Религии против терроризма», подчеркнув, что это мероприятие предоставило участникам форума общую площадку для открытого обсуждения путей совместного реагирования на угрозы терроризма.



Были обсуждены также вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе укрепления межпарламентских связей. По общему мнению собеседников, провозглашенная Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Новая экономическая политика «Нұрлы жол» и Концепция Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» отражают общее видение перспектив долго­срочного взаимодействия.



На полях форума в Астане также состоялись встречи председателя Сената с депутатом Бундестага ФРГ Акселем Фишером, министром по делам вакуфов Египта Мухтаром Жумой и президентом Международного института мира Терье Род-Ларсеном. Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. Участники конференции подчеркнули актуальность тематики нынешнего форума, собравшего на одной площадке парламентариев и религиозных деятелей мира, которые выразили конструктивные идеи и готовность внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом.



