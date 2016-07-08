​По актуальным вопросам международной повестки

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Ключевыми аспектами повестки дня стали вопросы безопасности, миграционный кризис, положение беженцев и необходимость обеспечения гендерного равенства. Юбилейная сессия традиционно включала пленарные заседания, заседания Постоянного комитета и трех общих комитетов.

С приветственным словом на открытии форума к участникам обратились Президент Грузии Г. Маргвелашвили, Премьер-министр Грузии Г. Квирикашвили, председатель ПА ОБСЕ И. Канерва, председатель Парламента Грузии Д. Усупашвили, председатель Парламентской ассамб­леи Совета Европы П. Аграмунт и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии ­Ф.-В. Штайнмайер.

Выступая на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности, депутат Сената И. Адырбеков отметил, что сотрудничество в области безопасности особенно актуально в свете обострения конфликтов на Ближнем Востоке и в Южном Средиземноморье, а также активизации террористических организаций. Депутат напомнил об инициативе Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму. По словам сенатора, юридической основой для предлагаемого международного механизма мог бы стать всеобъемлющий документ ООН по борьбе с терроризмом. И. Адырбеков проинформировал участников об итогах состоявшейся 31 мая нынешнего года в Астане Международной конференции «Религии против терроризма». Сенатор также призвал коллег к более активной работе в реализации видения Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности, как было отмечено в Астанинской декларации ОБСЕ.

В свою очередь депутат Мажилиса К. Султанов в своем выступлении на пленарном заседании в ходе общих дебатов подчеркнул важность координации усилий в рамках ОБСЕ в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. При этом мажилисмен отметил, что «все античеловеческие террористические акты, совершаемые различными группировками, которые прикрываются исламскими названиями, целенаправленно компрометируют подлинный ислам».

К. Султанов призвал поддержать инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию под эгидой ООН глобальной сети борьбы с международным терроризмом и идею полного отказа от войн и вооруженных конфликтов, заложенную в Манифесте «Мир. XXI век».

– Являясь последовательным сторонником сохранения мира и международной безопасности, Казах­стан продолжит играть конструктивную роль в сфере обеспечения глобальной безопасности и развития, в том числе в рамках членства в Совете Безо­пасности ООН в 2017–2018 годах, – сказал депутат Мажилиса.

В работе Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде принял участие депутат Мажилиса Ж. Ахметбеков. В своем выступлении мажилисмен призвал коллег укреплять и расширять межгосударственное сотрудничество в экономической сфере.

– Успешное экономическое сотрудничество, основанное на взаимной выгоде, и здоровая окружающая среда являются гарантией бесконфликтного развития мира, – считает Ж. Ахметбеков.

При этом отмечено, что дополнительный импульс должны получить проекты развития транспортно-коммуникационного, инфраструктурного потенциала организации. В частности, ОБСЕ могла бы способствовать совместимости различных интеграционных объединений вплоть до образования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

В целях институционального наследия ЭКСПО-2017 депутат призвал своих коллег поддержать открытие Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов в Астане.

Депутат Сената Д. Куставлетов, выступая на заседании Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, призвал изу­чить уникальный опыт Казахстана в деле сохранения мира и межнационального согласия в стране, наработанный Ассамблеей народа Казахстана. Д. Куставлетов акцентировал внимание на важности объединения усилий, использования площадки Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также наиболее эффективных механизмов и передовой практики ОБСЕ. По мнению депутата, важным является развитие идей по укреплению глобальной безопасности, выдвинутых Президентом Казахстана в Манифесте «Мир. XXI век».

Кроме того, на полях парламентского форума состоялись заседания «круг­лых столов» по вопросам обеспечения гендерного равенства, ядерного нераспространения и разоружения.

В обсуждении гендерных вопросов активное участие приняла депутат Мажилиса С. Бычкова. Участники заседания пришли к единому мнению, что высокая представленность женщин во всех структурах власти позволит решить проблемы, связанные с дискриминацией в отношении женщин, и будет способствовать устойчивому развитию и укреплению стабильности на национальном и международном уровнях.

Отдельной темой форума стали вопросы необходимости сокращения ядерной напряженности и поддержки переговоров по ядерному разоружению. В ходе «круглого стола», организованного Парламентским объе­динением за ядерное нераспространение и разоружение, а также парламентскими делегациями Австрии, Канады и Швейцарии, обсуждены современные риски в области ядерной безопасности, перспективы принятия мер, направленных на сокращение ядерных рисков, а также проведение в 2017 году многосторонних переговоров по Всеобъемлющему договору об отказе от ядерного оружия.

Депутат Сената М. Бортник проинформировал о внешнеполитической деятельности и инициативах Казах­стана в области достижения ядерного разоружения, а также пригласил коллег 29 августа т. г. принять участие в работе Международной конференции «Построение мира без ядерного оружия», посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

Решения и резолюции, принятые на ежегодной сессии, включены в Тбилисскую декларацию ПА ОБСЕ.

В ходе юбилейной сессии произошел ряд кадровых изменений. В частности, по итогам выборов руководящего состава ПА ОБСЕ на посту председателя ПА ОБСЕ Илкку Канерву (Финляндия) сменила руководитель делегации Австрии Кристин Муттонен.

В ходе сессии обсуждены итоги работы миссии по наблюдению за выборами в Казахстане, которые получили положительную оценку, заслушаны отчеты о деятельности ассамб­леи и утвержден график последующих мероприятий.

Следующее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится 29 сентября – 2 октября 2016 года в г. Скопье (Македония).

Казахстанские парламентарии также провели ряд двусторонних встреч. В частности, депутат Мажилиса С. Бычкова в целях комплексного изучения грузинского опыта системы пробации и проблем ювенального уголовного судопроизводства встретилась с представителями Министерства труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии и НПО. 

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