​По актуальным вопросам

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвес­тиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере.

Президент и Король Саудовской Аравии также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, основным направлениям противодействия терроризму и экстремизму на глобальном уровне.

Кроме того, стороны затронули прошедший Саммит ОИС, выразив надежду на его плодо­творность и эффективность планируемых к принятию решений, сообщила пресс-служба Главы государства.