По актуальным вопросам сотрудничества

Известный норвежский дипломат, в прошлом заместитель генерального секретаря ООН и специальный координатор ООН по Ближневосточному мирному урегулированию Т. Род-Ларсен рассказал об аналитической деятельности и проектах возглавляемого им Международного института мира.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным проблемам современных международных отношений, безопасности и международного права, а также роли Организации Объединенных Наций в меняющемся мире.

В этот же день К. Токаев принял посла Японии в Казахстане Масаеси Камохара. Обсуждены перспективы межпарламентских связей, а также вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. По мнению К. Токаева, планируемый визит в Казахстан Премьер-министра Японии Шиндзо Абэ станет важным событием в казахстанско-японских отношениях, поскольку придаст мощный импульс взаимовыгодному партнерству.