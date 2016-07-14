По актуальным вопросам

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Премьер-Министр поблагодарил глав внешнеполитических ведомств за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.
Карим Масимов выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках «каспийской пятерки», отметив, что за последние годы взаимо­действие между нашими странами заметно активизировалось. Участники встречи обсудили актуальные вопросы многостороннего партнерства и правового статуса Каспийского моря.

– Каспийское море – это один из важнейших вопросов развития наших стран. Надеемся, мы найдем взаимовыгодные решения, чтобы принять проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это станет большим шагом вперед для всего региона, – сказал К. Масимов.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению дружеского взаимопонимания, развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, в том числе по сбалансированному использованию Каспийского моря, обеспечению безопасности на Каспии.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана прибыли в Астану для согласования позиций по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

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