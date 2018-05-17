​По актуальным вопросам взаимодействия

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-грузинского взаимодействия.

По словам Нурлана Нигматулина, динамика контактов демонстрирует взаимный интерес к устойчивому развитию двусторонних отношений. Перспективными сферами выступают торгово-экономическая, культурно-гуманитарная, меж­дународное сотрудничество.

Подчеркнув актуальность решения вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью, председатель Мажилиса акцентировал внимание на инициативе Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева об учреж­дении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму.

В свою очередь Михаил Джанелидзе высоко оценил роль Казахстана в регионе и мире в целом.

– Динамичное развитие Казахстана, стабильность, которую вы демонстрируете благодаря политике вашего Президента, является примером для других стран. Мы высоко оцениваем роль, которую играет ваша страна для стабильности региона и мира. Ваша успешная работа в Совете Безопасности ООН – еще один пример вашего подхода и направления внешней политики, который мы очень уважаем, – сказал Михаил Джанелидзе.

Важное место в двусторонних отношениях, как отметил Нурлан Нигматулин, занимает межпарламентское сотрудничество. По словам председателя Мажилиса, казахстанские депутаты заинтересованы в обмене опытом с грузинскими коллегами по законодательному обеспечению реформы системы дорожной полиции, закрепления отдельных льгот для субъектов предпринимательства.