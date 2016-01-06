По бездорожью Западной Африки

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Не хотелось бы сглазить, но без похвалы все равно не обойтись: в первой половине гонки по классическому маршруту прежнего Париж – Дакара просто блестяще выступили казахстанские экипажи внедорожников. Двойная победа на стартовом этапе наших дуэтов, выступающих за команду Mobilex Racing, сначала показалась болельщикам большим и приятным предновогодним сюрпризом. Тогда Юрий Сазонов и Алексей Кузьмич на Hummer (класс Т1) заняли 1-е место, а Канат Шагиров и Виталий Евтехов на Toyota – 2-е.

Но чудеса продолжались! На следующий день экипаж Сазонова занял 2-е место, а на 3-м этапе – вновь 1-е. Казахстанский пилот и российский штурман уверенно занимали 1-е место и в своем классе внедорожников, и в общем зачете автомобилей (внедорожников и грузовиков). Где-то недалеко располагались Шагиров и Евтехов, а точнее – на 3-м месте в том же классе Т1. Это придавало уверенности поклонникам казахстанских команд и создавало ситуацию с подстраховкой лидера на случай непредвиденных обстоятельств.
И такое ЧП случилось уже на 4-м этапе. Вот что писал после окончания этого злополучного отрезка пути rrclub.su: «Не повезло в этот день лидеру абсолютного зачета – экипажу команды Mobilex Racing Юрию Сазонову и Алексею Кузьмичу. Агрессивная езда на острых марокканских камнях привела к потере всех запасок, и экипаж остался на трассе без колес, не доехав до финиша 40–50 км. В итоге только спустя полтора часа ребята смог­ли добраться до финишного створа, показав 26-й результат».

Тот четвертый этап отбросил фаворитов аж на седьмую строчку текущего протокола, но зато Шагиров и Евтехов поднялись на 2-е место. Следующий этап уже Канат и Виталий провели с блеском, став на нем первыми, и вернули Казахстану лидерскую строчку в классе внедорожников и среди всех автомобилей. Не изменилось положение в стане лидеров и после 6-го этапа.

Напомним, что, помимо этих двух экипажей, в Africa Eco Race на внедорожниках участвуют еще две казахстанские команды: Ерден Шагиров – Арслан Шакимов (Т1) и Марат Абыкаев – Андрей Чипенко (Т2). У них победы, будем надеяться, еще впереди, а вот на 5-м этапе еще один подарок землякам преподнесла 25-летняя казахстанская гонщица Евгения Нестерова. На дистанции 453,8 км она на мотоцикле Husqvarna заняла 3-е место, после нескольких неудачных финишей впервые поднявшись на подиум знаменитого ралли-рейда.

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