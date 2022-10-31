По-быстрому не получится

Более 20 интернет-ресурсов предоставляли незаконные услуги по получению сертификатов соответствия.

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК установил, что на рынке оценки соответствия РК осуществляют свою деятельность консалтинговые компании, оказывающие услуги по оперативному получению соответствующих сертификатов и деклараций на интернет-ресурсах.

Отметим, что согласно Закону РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» сертификационные и испытательные работы проводятся только аккредитованными органами по подтверждению и испытательными лабораториями.

Вместе с тем, согласно Закону «О рекламе», запрещается реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством.

– Данные интернет-ресурсы консалтинговых компаний помогают ускоренно получить документы подтверждения соответствия, в некоторых случаях – даже без проведения фактических испытаний. Кроме того, они предлагают получить документы подтверждения соответствия в Кыргызстане с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. В связи с этим в МИОР было отправлено письмо с просьбой принять меры в пределах своей компетенции для удаления указанных сайтов, – сообщил председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

В свою очередь Министерство информации и общественного развития провело мониторинг интернет-ресурсов, по результатам которого выявлены нарушения законов РК «О средствах массовой информации», «О рекламе» и КоАП РК.

На основании этого МИОР РК ограничило на территории республики доступ к 22 сайтам. Для принятия мер по удалению противозаконных материалов с платформ онлайн-объявлений в адрес собственников ресурсов направлено рекомендательное письмо.