​По бюджету и шапка

130 тыс. тенге – средняя заработная плата, абсолютный рекорд для сельских районов столичной области, на 140% по отношению к 2015 году вырос региональный валовой продукт, 16,3% доля зерендинцев в промышленной структуре облас­ти, на 124,1% выросли объемы горнодобывающей отрасли, на 148,3 – обрабатывающей, за 10 месяцев текущего года реализованы свыше 80 проектов МСБ на 700 млн. тенге с предоставлением 250 новых рабочих мест...

Цифры будут еще приятно удивлять, а сейчас попытаемся проследить, благодаря чему столь эффективно сходятся дебет с кредитом в отдельно взятом районе, где «рулит» экономикой и успешной бюджетной политикой союз серпа и молота.

Известная поговорка «по Сеньке и шапка» означает реальные возможности человека в устройстве собственной жизни. Я бы ее трансформировал в другую не менее известную пословицу «как поработаешь, так и полопаешь». Второе определение, пожалуй, больше подходит к слову «бюджет». Именно его наполняемость (2,1 млрд тенге зерендинцы имеют собст­вен­ных годовых доходов) и диктует возможности того или иного региона.

В рыночных условиях, показывает жизнь, чисто аграрным регионам выжить трудно, а еще труднее работать над повышением материального уровня населения. Цены на сельхозпродукцию часто колеблются не в пользу товаропроизводителя, предугадать спрос и предложение бывает невозможно, что показала минувшая жатва. Чечевица, например, оказалась в 10 (!) раз дороже товарной пшеницы. И кто ее возделывал, чувствуя и изучая конъюнктуру рынка, сегодня почивает на лаврах.

Зерендинцы, между прочим, в их числе, засеяв минувшей вес­ной свыше 5 тыс. га этой культурой. Мало, но начало положено. По урожайности зерновых они, как и в прошлом году, первые в области, крепкие позиции в животноводстве, самая крупная мясная откормплощадка на севере у них. В итоге участие аграрного сектора в валовом региональном продукте превысило 64,7 млрд тенге (27,1%) всех доходов, промышленность сработала куда лучше – 70,1%. Такой ее сегмент в общем финансовом каравае. Прочие доходы составили 2%.

Роль промышленности, несмотря на развитый аграрный сектор, говорит caм за себя. Не зря соседи завидуют, у зерендинцев собственных доходов в 3–4 раза больше, чем у них. Статус аграрно-промышленного района Зеренда приобрела давно, тому вначале сопутствовало выгодное географическое положение, конкретно непосредственная близость Кокшетау. Доломитовый рудник, Гранитный камнедробильный завод, Айдабольский спиртовый завод еще в советское время были на слуху всей области. Они и сегодня выдают продукцию, обретя частную собственность.

Например, ТОО «Ардагер Неруд» (бывший камнедробильный завод) за 10 месяцев выдал на гора 115 тыс. куб. м нерудных материалов – 118,2% к уровню прошлого года. Алексеевский доломитовый рудник произвел продукции на 547 млн тенге. АО «Айдабольский спиртзавод» в 2016 году втрое увеличил товарные объемы. Естественно, на столько же возросли и налоговые отчисления.

B настоящее время задают тон в промышленности 9 крупных предприятий. Среди них ТОО «Алтынтау Кокшетау», молочный завод в с. Садовое, ТОО «Ашина Тас» в Булакском ­сельском округе, ГКП на ПХЗ «Зеренда-Сервис». К ним буквально в последние месяцы присоединились два крупных инвестиционных проекта, фаб­рика по переработке и обогащению золотополиметаллических­ руд (производительность 150–200 тыс. тонн руды в год) и завод по переработке масличных культур с выпуском бутилированного растительного масла.

Стоимость последнего проекта­ 900 млн тенге, мощность 120 тонн семян в сутки или 40–­50 тонн готового экологически чистого продукта. На днях сдан в строй мельничный комплекс производительностью 70 тонн зерна в сутки с 4 складами хранения. Получили работу на новом объекте 40 жителей окрестных сел. Число рабочих мест возрастет втрое при выходе предприятий на полную проектную мощность.

Наращивает темпы развития ТОО «Ашина Тас» по выпуску бутового кирпича. О предприя­тии расскажем подробнее. На карте Зерендинского района появилось оно 11 лет назад. Стройка началась возле с. Еленовка. Жители по первой приняли инвестора в штыки, завод собирались возводить на местном пастбище. Сегодня они же благодарят сельскую,­ район­ную власть за этот объект.­ 42 человека получили здесь хорошо оплачиваемую постоян­ную работу.

– Чувствую себя миллионером, смеется рабочий горячего цеха Аббас Таженов. – Получив впервые на руки 250 тыс. тенге, думал на год вперед дали, а оказались деньги за месяц. Правда, работа тяжелая, связанная с очисткой печей обжига, зато достойно оплачиваемая.

– Кирпичный завод – наша палочка-выручалочка, – продолжает аким сельского округа Оралбек Бекишев. – На социальные нужды ежегодно его руководство выделяет свыше 1 млн тенге. Предприятие заботится о малоимущих, командирует на благоустройство технику.

Впечатляют показатели ТОО. Рост к уровню 2015 года продукции в денежном выражении превысил 356%. Постоянно проводится модернизация производства, все изделия сертифицированы на качество, на 15% повысилась производительность труда. Городской кирпич потребитель берет нехотя, за еленовским очередь выстраивается.

При въезде в деревню расположен офис ТОО «Көмек». Когда-то это было единственное крупное аграрное предприятие, с которым еленовцы связывали свои надежды. Увы, они не оправдались. При «Көмеке» остались всего 8 жителей, остальные разбежались кто куда, а точнее, где лучше. Минимальная зарплата выплачивалась раз в два месяца, социальные вопросы людей, поселка землевладельцев не интересуют. Работая чисто на себя, комековцы в конце-концов остались у разбитого корыта. Они с завистью смотрят на соседний кирпичный завод, где бурлит жизнь, где продукция пользуется повышенным спросом, где люди о себе заботу чувствуют.

7 из 9 промышленных предприятий района текущий год завершают с заметным ростом производства. 186,4% – достижение завода по переработке молока в с. Садовое. Именно настолько ТОО увеличило выпуск товаров в денежном выражении. Нынче впервые за 10 лет существования завод вышел на полную проектную мощность – 15 млн литров молока в год. Прежде мешала достигнуть подобных темпов нехватка сырья.

– Кстати, проблема с повестки дня не снимается. В соседней Костанайской области закупочные цены на молоко 90–100 тенге за литр. Ценовую политику там диктуют приграничные российские заготовители, отдавая дань уважения качеству казахстанского сырья. Если стои­мость продукта сохранится в прежнем виде (70–80 тенге за литр), местный товаропроизводитель может перекинуться в соседний регион. Переработчики на молоке сколачивают хорошую прибыль, собственники скота еле сводят концы с концами. Подобные ножницы долго существовать не могут. И никакой благоприятный административный климат не зас­тавит уступить материальным стимулам.

Многие задаются вопросом, почему в Зеренде та же промышленность да еще в период кризиса развивается семимильными шагами, за счет чего? Приведу маленький пример, который кое-кому может показаться рядовым рабочим эпизодом, хотя как знать.

Система видеонаблюдения в райакимате позволяет акиму Аскару Муратулы с посетителями знакомиться, образно говоря, на пороге. Человек объясняет охране, а на мониторе все видно и все слышно, пришел по проблемам бизнеса. Тотчас из кабинета номер один следует команда: принять, выслушать, помочь. Мне могут возразить, диковинного в том ничего нет, предприниматели, притом успешные, в каждом районе на вес золота.

На словах – да, на деле – все не так просто. Некоторые регионы, и это не секрет, инвесторы обходят стороной. Не успеешь подать бизнес-заявку, говорят они, как на тебя горой наваливаются встречные условия. В Зеренде, пока МСБ не встанет на крыло, ему всем миром помогают, начинает получать прибыль, с него спрашивают.

Откат? Да нет же, спрашивают о зарплате, социальном пакете, участии в жизни района. Таким образом создается предпринимательская семья, где за «обеденным столом» главенствует местная исполнительная власть. Ее слово законно, только не во вред бизнесу, а значит, и районной казне. Доходы собираются по крупицам, распределяются во благо каждого жителя. Наука знакомая, однако далеко не для всех актуальная.

130 тыс. тенге – средняя ежемесячная зарплата говорит сама за себя, такую зарплату, пов­торимся, получает сельская глубинка.

По бюджету и шапка – для зерендинцев наиболее характерный бренд, хотя на областных совещаниях акиму района Аскару Муратулы достается больше всех. Пригородный район, как водится, находится под «снайперским прицелом» начальства. А если еще он эффективно работает, с него так же «эффективно» и спрашивают. Хотите мнение автора: спрашивать надо, на то и создана вертикаль власти, но и пример ставить не помешает, с такими-то показателями...

Р. S. Пока готовился материал к публикации, стало известно, в Зерендинском районе в Коныс­байском сельском округе в 2017 году начинается строительство птицефабрики на 10 тыс. мясного поголовья.