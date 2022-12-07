По четыре тонны огурцов в год выращивают ученики школы № 10 Мунайлинского района

Общество
Ирина Гончарова, Мангистауская область

Вот уже пять лет ученики общеобразовательной школы № 10 Мунайлинского района ухаживают за теплицей в своем дворе.

Педагоги проводят здесь практические уроки биологии и труда. Дети с удовольствием ухаживают за растениями, которые приносят плоды.

Проект «Теплица» был создан с целью воспитания в подрастаю­щем поколении любви к окружающей среде, для того, чтобы дети научились ухаживать за саженцами, проявлять ответственность, беречь и ценить дары природы. Школьники проводят здесь свободные часы, а также часто приходят на практические занятия по биологии. Задача приобщить учащихся к продуктивному труду полностью исполнена, считают в администрации школы. За год теплица приносит до четырех тонн (!) огурцов. Они с успехом реализуются на рынке, а вырученные средства уходят на благие дела.

– В теплице учащиеся расширяют свои знания о растениях, проводят практическую работу по биологии, учатся выращивать овощи, ухаживают за ними. Все полученные знания применяют на практике. Такое хобби интересно и полезно, – рассказала директор школы Куралай Нурманова.

Полученный урожай с теплицы практически полностью покрывает потребность поселка, а вырученная прибыль уходит на награды победителям школьных олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Оставшаяся часть средств также идет на организацию мероприятий в учебном заведении и его техническое оснащение.

Изначально теплица была соз­дана после победы школы в специальном конкурсе в 2017 году. Заявки подавали многие учебные заведения. Тогда, пять лет назад, администрация школы и поду­мать не могла, что теплица станет излюбленным местом для многих учеников, а также дополнительным заработком для бюджета. В будущем директор планирует и дальше участвовать в подобных проектах и расширять теплицу.

– Если теплица будет и дальше приносить хорошие результаты, то в будущем мы хотим увеличить ее площадь, выращивать фруктовые и хвойные деревья, продавать саженцы сельскому населению. Вся эта работа идет на благо наших учеников. Экологически чистая продукция в первую очередь поступает в школьную столовую и помогает укреплять здоровье детей, – говорит Куралай Нурманова.

В школе гордятся тем, что благодаря их проекту каждая семья в поселке получает натуральные продукты, выращенные в теплице, а затем озеленяет территорию вокруг своих домов привитыми саженцами. Более того, дети, познавая удивительный мир растениеводства, начинают задумываться о том, что неплохо было бы превратить интересное хобби в профессию. Для Казах­стана и Мангис­тауской области, в частности, профессиональные агрономы, биологи, ботаники, работники сельского хозяйства – на вес золота. В связи с чем ­проект руководства средней школы № 10 Мунайлинского района по душе не только сельчанам, но и всей администрации региона.

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