По четырем маршрутам Свежий выпуск 677 Олег ТАРАН

фото Виктора ЛАМЕЛЯ

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, депутаты Мажилиса Парламента, представители этнокультурных объединений, научная и творческая интеллигенция, общественные деятели, молодежь.

Торжественную часть предваряло теат­рализованное представление, героями которого выступили великие ханы, обратившиеся к потомкам. Современность же громко и весомо прозвучала в цитатах из выступлений Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

– Глава государства – Лидер нации озвучил идею о народе Великой степи, – отметил в своем выступлении Ералы Тугжанов. – Под таким названием – «Ұлы Дала Елі» стартует экспедиция Ассамблеи народа Казахстана, которая в течение месяца побывает буквально во всех уголках нашей большой страны.

Важность происходящих событий для всей страны и каждого казахстанца отметил и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков. Пожелав участникам экс­педиции всего наилучшего, он прочитал бата, благословляя путешественников.

В своем напутственном выступлении депутат Мажилиса Парламента Ахмет Мурадов призвал каждого казахстанца отстаивать главные ценности нашего государства – его независимость и целостность, единство народа.

Участникам экспедиции были вручены специальные блокноты, в которых им предстоит вести путевые заметки. Затем они проследовали к автомашинам, предоставленным столичным предприятием AllurAuto, и отправились в путь.

Организатором экспедиции выступила Ассамблея народа Казахстана, ее инициативу поддержали акимы областей, Астаны и Алматы, министерства культуры и спорта, образования и науки, по инвестициям и развитию, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. Партнерами выступили Казахское географическое общество и ряд отечественных СМИ. Среди участников акции – ученые, общественные деятели, журналисты.

Экспедиция одновременно стартовала 11 сентября в трех городах – Астане, Актау и Павлодаре, а завершиться она должна 9 октября в Таразе, где и сос­тоятся заключительные мероприятия, посвященные важной исторической дате, – 550-летию Казахского ханства.

Участники акции проследуют по четырем маршрутам. На северном и центральном направлениях им предстоит, выехав из столицы, посетить Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Карагандинскую, Жамбылскую области, города Мерке и Тараз. Те, кто отправится западным и южным маршрутом, выдвигаясь из Актау, проедут по Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям и через Мерке прибудут в Тараз.

Сюда же приедут и те, кто выедет из Павлодара. Они проследуют по Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областям. Кроме того, есть и четвертый маршрут. Он выглядит так: Алматы – Касекелен – Кордай – Мерке – Кулан – Тараз. Таким образом, будут охвачены все регионы Казахстана. В них участники экспедиции посетят исторические места и ознакомятся с достопримечательностями, связанными с важными событиями в истории Казахского ханства.

Как рассказала журналистам директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, заместитель председателя Научно-экс­пертного совета АНК, доктор политических наук, профессор Наталья Калашникова, в ходе экспедиции пройдут встречи ее участников с населением регионов, беседы на тему «Мәңгілік ел мұраты – ел бірлігі», посвященные реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по направлению «Идентичность и единство».

Также будет рассмотрена такая тема, как «Жер тарихы – ел тарихы», посвященная истории Казахского ханства.

Директор ГУ «Институт истории государства» МОН РК, заместитель председателя НЭС АНК, доктор исторических наук, профессор Буркитбай Аяган отметил, что историко-культурная экспедиция «Ұлы Дала Елі», посвященная 550-летию Казахского ханства, будет осуществляться на трех концептуальных основах. Первая и главная из них – патриотическая.

По словам организаторов акции, ее кульминацией станет организация выс­тавки Ассамблеи народа Казахстана «Тарих толқынындағы Ұлы Дала» – «Великая степь в потоке истории» в Таразе. По итогам экспедиции предполагается издать трехтомный дневник с письменными комментариями участников.