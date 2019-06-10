По данным exit poll

Сразу после полуночи, в первые минуты 10 июня, институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») обнародовал результаты exit poll, проведенного в день голосования на выборах Президента РК.

Данные опроса, проведенного 9 июня среди избирателей на выходе с участков для голосования, на брифинге в Службе центральных коммуникаций озвучила председатель совета института «Қоғамдық пікір» Айнур Мажитова.

Так, 3,86% опрошенных избирателей ответили, что проголосовали за кандидата в Президенты РК Жамбыла Ахметбекова, 5,82% – за Данию Еспаеву, 15,39% – за Амиржана Косанова, 3,03% – за Толеутая Рахимбекова, 1,41% – за Амангельди Таспихова, 70,13% – за Касым-Жомарта Токаева, 0,86% – за Садыбека Тугела.

– Интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участках. Из них 97 – в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, 94 – в малых городах, 134 участка – в сельских округах, – проинформировала Айнур Мажитова. – Опрос избирателей проведен по стандартной меж­дународной методике. Респондентам был задан один вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какого кандидата Вы проголосовали на президентских выборах Респуб­лики Казахстан?» С 7 утра до 8 вечера было проведено 6 волн опроса. В результате опрошено 13 тысяч 200 избирателей. Погрешность опроса составляет 3%. В проведении опроса было задействовано более 350 интервьюеров.

Спикер также напомнила, что, согласно статье 28 Закона «О выборах в РК», институт «Қоғамдық пікір» уведомил Центральную избирательную комиссию РК о намерении проводить предвыборные социологические опросы, включая exit poll. Опрос граждан на выходе из избирательных участков 9 июня был проведен по заказу неправительственной некоммерческой организации – объединения юридических лиц «Ел тiрегi».

…Еще одна организация, проводившая 9 июня опрос exit poll, – ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь». Его директор Талгат Калиев также после полуночи на брифинге в Нур-Султане озвучил результаты проведенного социсследования.

Он пояснил, что на 300 участках во всех регионах страны были опрошены 12 тыс. человек. Опрос проводился 9 июня с 7 до 19 часов, интервьюеры задавали вопрос «за кого Вы проголосовали?» каждому пятому избирателю, вышедшему из избирательного участка.

Голоса опрошенных распределились следующим образом. За кандидата от Коммунистической Народной партии Казахстана Жамбыла Ахметбекова – 3,06%, за кандидата от партии «Ақ жол» Данию Еспаеву – 4,78%, за кандидата от движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова – 14,96%, за кандидата от партии «Ауыл» Толеу­тая Рахимбекова – 2,71%, за кандидата от Федерации профсоюзов РК Амангельди Таспихова – 2,63%, за кандидата от партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева – 69,94%, за кандидата от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбека Тугела – 1,92% избирателей, принявших участие в голосовании.