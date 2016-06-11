​По делам и почет

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Участниками стали семьи-победители районных и городских туров, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, руководители госорганов, представители политических партий, НПО, педагоги, общественность.

За 3 года в конкурсе приняли участие 378 семей. В нынешнем году для областного тура из 172 семей были отобраны 20 – победители региональных конкурсов. Для них предусмотрены номинации: «Мерейлі отбасы», «Парасатты отбасы», «Өнегелі отбасы». Семья-лау­реат областного тура представит регион в республике. А таковой стала победительница городского этапа в Костанае – чета Солодовых Григория Григорьевича и Фании Гаппаровны.

В брак они вступили в 1960 году. Воспитали сына и дочь. На сегодня в семье подрастают третье и четвертое поколения из 4 внуков и 2 правнуков. Потомки Солодовых стали известными в городе и области людьми. В семейной копилке 49 наград и поощрений различного уровня.

Григорий Григорьевич неоднократно награждался орденами, медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Но если говорить об общественной жизни супругов, то в этой сфере доминировала, пожалуй, женская половина. Сама Фания Гаппаровна работала директором обувной фабрики.

Ситуация в отечественной легкой промышленности была и остается непростой. Однако под руководством Фании Гаппаровны была проведена реконструкция предприятия, оно продолжает действовать.

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