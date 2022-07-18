По делу букмекерской конторы "Олимп" конфисковано около 3,6 млрд тенге

В пользу государства по делу в отношении должностных лиц букмекерской конторы «Олимп» конфисковано около 3,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Как сообщили на заседании межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп».

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и другое).

11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении А. Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний «БИПЭК») в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.