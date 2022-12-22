По делу о незаконной передаче земель Бутаковки высказались в Генпрокуратуре

Как стало известно, по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус - рекреационный.

Фото: Vitaly Salakhmir / vitalik.kz

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заявил, что земли в микрорайоне Бутаковка в Алматы переведены в прежний статус, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, допрашивали ли экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по делу о незаконной передаче земель Бутаковки.

«Здесь нет уголовного дела. Соответственно, не может быть произведен допрос», - ответил на брифинге Жандос Умиралиев.

Он сообщил, что прокуратура Алматы проводит анализ законности предоставления этих участков.

«Если я не ошибаюсь, касательно Бутаковки прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменении целевого назначения данного участка из рекреационной зоны в жилищную. Сейчас по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус - рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов местных исполнительных органов. Анализ продолжается», - пояснил спикер.

