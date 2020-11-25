Общество
По делу о вырубке деревьев в Алматы установлен основной подозреваемый
По делу о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы установлен основной подозреваемый. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на онлайн-брифинге в РСК, передает Kazpravda.kz.

По его словам, сначала уголовное дело было зарегистрировано в ЕРДР по статье 340 УК "Незаконная порубка или уничтожение деревьев и кустарников", но позже дело переквалифицировали на ч.2 статьи 339 УК "Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц".

"Всех фигурантов данного преступления устанавливаем. Основной фигурант уже установлен - это жительница Алматы. Она является руководителем ИП, которое заключило договор на благоустройство этого участка местности, и наняло 10 разнорабочих. Она признана подозреваемой. Ее деяния уже переквалифицированы по вышеуказанной статье. По делу назначен ряд экспертных исследований. Следователь направил во все уполномоченные органы соответствующие запросы, ждем ответы на них. Уголовное дело находится на стадии расследования", - сказал Рустам Абдрахманов.

Он добавил, что параллельно рассматривается ответственность и компании Sulpak, так как договор на благоустройство территории был заключен этой компанией.

"В ходе досудебного расследования ответственность должностных лиц Sulpak также будет параллельно рассмотрена", - сообщил спикер.

Также на брифинге было отмечено, что вырубленные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

"Специалисты установили, что вырубленные деревья относились к подвиду Дуб черешчатый, занесенному в Красную книгу Казахстана - это редкий сокращающийся вид. Реликтовое растение, находящееся на грани исчезновения", - рассказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

Напомним, алматинцы возмутились вырубкой 13 деревьев возле торгового дома "Sulpak" по улице Толе би. Также на уничтожение растений отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручив наказать виновных. В тот же день аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что взял этот вопрос на личный контроль.

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