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По долгу службы и зову сердца
Екатерина Бескорсая, Павлодар

Баян Магзумова и Галым Саргулов – опытные павлодарские полицейские, для которых служба – большая часть жизни. Их карьеры сложились совершенно по-разному, но они говорят: именно ответственность перед обществом помогает преодолевать испытания.

Баян Магзумова из тех полицейских, которых в лицо знают многие жители Прииртышья, а сослуживцы называют «золотым фондом» полиции. Именно она больше десяти лет рассказывала павлодарцам о работе своих коллег, о раскрытых преступлениях, рейдах, профилактических мероприятиях и многом другом, поскольку возглавляла пресс-службу областного департамента полиции.

– Мы ежедневно старались донести до граждан и журналистов строго выверенную и соответствующую законодательству оперативную информацию. Здесь надо было быть мобильным, знать работу всех подразделений, нормативную базу ведомства, чтобы ответить на любой вопрос прессы. У нас всегда было взаимопонимание с журналистами, и спасибо им за это! А меня часто узнавали горожане на улице – подходили, здоровались, разговаривали. И это тоже проявление доверия к людям в погонах, – признается Баян Магзумова.

Назвать простым участок Баян Жапатаевны язык не повернется, тем более что от ее опыта и знаний зависела репутация всей павлодарской полиции. И здесь ей помог тот путь, который она прошла от рядового до полковника, от инспектора до руководителя пресс-службы.

В органы правопорядка Баян Жапатаевна пришла в марте 1978 года – с должности контро­лера учреждения АП-162⁄1. В сентябре 1981 года ее назначили инспектором инспекции исправительных работ Ермаковского ГОВД. В этом отделе она прошла все ступени службы. Казалось бы, работа не для хрупкой девушки, но ее ответственность, напористость, высокая работоспособность и целеустремленность взяли верх над стереотипами.

Вскоре ее назначили на долж­ность заместителя начальника Аксуского ГОВД по воспитательной и кадровой работе – в городе она была единственной женщиной, занимающей такой пост. Позже оказалась востребована в службе административной милиции УВД Павлодарской области. Баян Магзумова знала работу прак­тически всех подразделений, поэтому была назначена в штаб-управление, а затем возглавила отдел государственного языка и информации, ответственный за общение с прессой. Вот уж где никак не получится остаться в стороне – здесь нужно знать все и всегда быть на острие.

Как и любая женщина в погонах, жертвовала личной жизнью и общением с родными и близкими: ненормированный рабочий день, рейды, дежурства, эмоциональные и физические нагрузки, риск...

– У нас сотрудников не разделяют на мужчин и женщин. Если ты носишь погоны, то по любой тревоге, на любой вызов днем и ночью обязан ехать. Все полицейские работают, чтобы в стране царили мир и согласие, чтобы, просыпаясь каждое утро, люди знали – все хорошо и благополучно. При этом полицейские рискуют своим здоровьем и жизнью. Хотелось бы, чтобы это ценилось по достоинству. А женщинам, пришедшим в полицию и носящим погоны по зову сердца, нужно с чувством гордости служить на двух постах – и в полиции, и в семье, – считает Баян Магзумова.

Кстати, единственный сын Баян Жапатаевны Бауржан выбрал для себя дело по примеру мамы и служит в криминальной полиции.

Сегодня, имея за плечами более 44 лет трудового стажа, полковник в отставке продолжает добросовестно служить выбранной профессии. Баян Жапатаевна работает в штабе департамента, обеспечивая контроль за деятельностью территориальных органов полиции, и передает свой жизненный и профессиональный опыт молодому поколению. Она всегда подчеркивает: служба в полиции – это особая ответственность, на каком бы участке ни был занят, и оправдать доверие граждан ты обязан.

Этим же принципом руководствуется Галым Саргулов, начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области. Свою карье­ру в органах правопорядка он начал в 1994 году и заверяет: все эти 30 лет идет на службу с удовольствием.

– Я в полиции уже почти 30 лет, это важная часть моей жизни, – рассказывает Галым Саргулов. – Начинал с должности инспектора дорожно-патрульной службы. С годами должности менялись, но основным в моей деятельности всегда оставались охрана общест­венного порядка и дорожной безопасности, предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. В нашей работе интересы службы всегда стоят выше своих, таков приоритет. И самое главное – это баланс человеческого отношения и строгого следования букве закона. Если граж­данин дебоширит или совершил кражу, то никакого снисхождения он не заслуживает. Перед законом все равны и должны его соблюдать, а в случае нарушения – отвечать. Наша задача – не наказать, а в первую очередь обеспечить на улицах нашей области порядок, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

В послужном списке полицейского немало должностей, работал он и в городе, и на селе, и со всеми порученными заданиями справился на отлично. С 2019 года возглавляет местную полицейскую службу области и считает, что ему повезло со сплоченной командой.

– В моем подразделении служат мастера своего дела, которые зимой в мороз и снегопад, летом в жару и в дождь, днем и ночью несут службу. И такая работа требует мужества, гражданской ответственности и даже героизма. Ведь ежедневно сотрудники сталкиваются как с мелкими административными правонарушениями, так и с серьезными преступлениями. Порой среди населения замечаю правовую безграмотность: люди свои права знают, а вот об обязанностях не хотят слышать. Но какой бы запутанной ни была ситуация, я должен принимать только верное решение, – говорит опытный полицейский. – При этом осознание того, что наша служба делает общество чище, а жизнь горожан – безопаснее, дает силы выдержать любые испытания.

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