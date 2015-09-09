Свежий выпуск
По дорогам Родины
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Возглавил его президент Ассоциации байкеров Казахстана Дмитрий Петрухин, а все организационные моменты взяло на себя Министерство культуры и спорта РК.
Торжественная передача пат­риотического знамени, которое из рук всемирно известного байкера-кругосветника принял аким Усть-Каменогорска Темирбек Касымжанов, состоялась на площади перед Домом творчества школьников.
– Сегодня земля великого Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова встречает участников мотопробега, посвященного 550-летию Казахского ханства, – отметил в своей приветственной речи глава областного центра. – Глубоко символично, что именно это знаменательное событие открывает череду мероприятий, которыми устькаменогорцы отпразднуют 295-летие родного города.
Дмитрий Петрухин, объез­дивший полмира, в свою очередь поздравил горожан с днем рождения Усть-Каменогорска. Президент Географического общества Казахстана рассказал им также о том, что побудило его и других байкеров в который раз проехаться по дорогам любимой Родины, встретиться с жителями красивейших городов страны.
– Мы организовали этот мотопробег как дань многовековой истории нашего государства. Чтобы все люди узнали, что Казахское ханство отмечает свое 550-летие, – отметил он.
Байкеры возложили цветы к памятнику Абаю, мемориалу Славы, посетили Усть-Каменогорскую ГЭС и побывали на горе «Казахстан». После кратковременного отдыха они продолжили свой путь.
Мотопробег, который продлится в общей сложности 45 дней, стартовал в Алматы. Затем эстафету приняли Караганда и Темиртау. Из Усть-Каменогорска Дмитрий Петрухин и его соратники отправились в Семей, а дальше их будут встречать Павлодар, Астана, Кокшетау, Костанай, Актобе, Аральск, Байконыр, Кызылорда, Туркестан, Шымкент и Тараз.

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