Общество
По дороге из Суыксая
Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Около ста человек проживают сегодня в далеком горном ауле Актобе Суыксайского сельского округа, добраться до которого можно по вконец разбитой дороге, где в наиболее опасных местах пешему можно перебраться через затопленные рытвины по камням, а вот неопытному водителю проехать – вряд ли…

Тяжелый джип осторожно выкатывается на старый мост. Кажется, вот-вот – и деревянное сооружение рухнет. Страшно. Но опытный водитель спокойно ведет машину и выезжает на другой берег, оставляя за собой грохочущую внизу Аксу.

Уф! Мы в безопасности. Но нет, впереди не менее опасная дорога, вся в лужах и ухабах... А какой вы представляли себе дорогу в горную аульную глубинку? Наконец мы в ауле Актобе Суыксайского сельского округа Аксуского района.

Основа села – малокомплект­ная школа, где учатся четыре ребенка. Это здание с тремя небольшими комнатами, не новое, но в удовлетворительном состоянии.

Для детей созданы максимально возможные условия. В школе есть и компьютеры, и видеонаб­людение, и горячая вода. Все просто, чисто, аккуратно. Кроме учителя здесь работает еще и психолог. Зарплату педагоги получают вовремя. Меня удивил чистый, уютный школьный туа­лет, расположенный в здании. Как пример другим сельским школам, все еще заставляющим детей пользоваться туалетами на улице.

Все это благодаря своевременному строительству централизованного водопровода. Правда, и по нему на первых порах были проблемы: вода зимой замерзала. На сегодня эта ошибка проектировщиков исправлена: резервуар установили в другом месте, на требуемую глубину, что позволит избежать замерзания даже при самых низких температурах воздуха.

Местные жители вместе с акимом сельского округа постоянно держали на контроле ход строительных работ на водопроводе и верят, что следующая зима пройдет без проблем со снабжением питьевой водой.

Что касается дороги к селу, то бюджет, как говорится, не резиновый, по мере возможности будет решен и этот вопрос. Пока же районный отдел ЖКХ вместе с сельчанами более или менее выровняли и расширили дорогу к селу тяжелой техникой, убрали огромные валуны.

Доставить сюда трактор тоже было не самым легким делом.

– Мы делаем все возможное для жителей нашего села. Все их предложения стараемся учитывать. Надо понимать, что все сразу сделать невозможно. В нашем сельском округе три аула. Это Суыксай, Ащибулак, Актобе, где проживает почти две тысячи человек. Мы несколько лет просили денег на дорогу областного значения длиною почти десять километров между Ащибулаком и Суыксаем. Наконец добились, и сегодня проектно-сметная документация по ней проходит госэкспертизу. При положительном решении средства на дорогу будут выделены в будущем году. Думаю, следующим шагом станет ремонт дороги от Ащибулака до Актобе длиною в 16,4 километра. Уже имеется ситуационная схема, готовится решение земельной комиссии, – рассказывает аким Суыксайского сельского округа Куаныш Конуров.

На должном уровне здесь поставлено медицинское обслуживание. Скрининги, профосмотры населения проводятся согласно графику. На днях в ауле побывала группа врачей из центральной районной больницы во главе с руководителем и провела профилактический осмотр жителей. При необходимости люди могут обратиться за медицинской помощью во врачебную амбулаторию села Ащибулак, а стационар находится в селе Капал.

Долгие годы жители Актобе жаловались на покосившиеся столбы, часто рвущиеся из-за ветра электрические провода. Просьба была услышана, и специа­листы АО «ТАТЭК» в 2021 году установили 40 столбов на 18 км, но из-за погодных условий не смогли завершить работу. Нынче все работы проведены полностью.

Как рассказывает Куаныш Конуров, в ауле 198 голов крупного рогатого скота, более 600 овец и коз, имеется 119 лошадей. Свободных земель вокруг нет, но имеется более тысячи гектаров пастбищ в Тесиктасе, а также разыг­рывается 31 лот на получение земельного участка. Желающие могут принять участие. При этом земельная субаренда запрещена. Каждый житель села ознакомлен с картой земель и знает, где и кому какая территория предоставлена в долгосрочную аренду.

Многочисленные стада овец, коз, коров проходят через горы на свои жайляу. Для этого есть специально предусмотренные коридоры, и запретить их никто не может. Людям надо пасти скот. Выход только один: выводить скот на жайляу, оставляя дома только маточное поголовье.

Мы проехали по дороге из Суыксая до Актобе, когда дождь только моросил, а возвращались уже после сильного ливня. Скажу честно, только благодаря опытному водителю на джипе до места добрались без происшествий. Несколько раз могли перевернуться. Колеса скользили по глине. А представьте ситуацию зимой. Кто же захочет сюда ехать? А ведь людям нужны продукты, медицинская помощь. Как же доберется сюда скорая помощь? Вот и едут люди по старому мосту, каждый раз рискуя жизнью. Хотя назвать мостом деревянное сооружение, построенное в 1969 году и с тех пор ни разу не ремонтированное, а только поддерживаемое в рабочем состоянии силами местных жителей, можно с большим трудом. Особенно страшно проезжать по нему в дождливую и снежную погоду, в чем мы лично убедились. А о том, чтобы по нему проехала машина с углем, даже и мечтать не следует.

Например, 9–10 тонн угля, предназначенные для школы, самосвалы выгружают перед мостом на берегу. Жителям остается только одно – самим переносить-перевозить уголь в мешках.

Вот они вместе с акиматом, всем селом каждый год частями доставляют каменное топливо через мост, чтобы дети в школе не замерзли. Таким же образом уголь малыми партиями перевозится и к домам жителей. Зима в этих местах суровая, поэтому угля нужно почти на семь месяцев. Скоро зима, а мост, как говорится, и ныне тот…

Сегодня в Актобе живут люди среднего возраста. Детей рожать некому, молодежи нет, в основном остались родители, чьи дети живут в городах. Чтобы не закрыли местную школу, Толкын Жакетова привезла своего внука для обу­чения в здешней аульной школе.

Она переехала сюда из города, открыла крестьянское хозяйство, получила землю и надеется внести свой вклад в возрождение родного села. Планирует посадить небольшой яблоневый сад на месте родного дома и Жумагали Турсынулы.

Во время нашей беседы кто-то из сельчан в сердцах назвал родное село аулом без будущего. Думаю, он не прав. Пока в нем живут неравнодушные и инициативные люди, всегда есть место надежде на лучшую жизнь.

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