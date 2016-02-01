​По дороге в Белград

К девятой минуте встречи казахстанцы уже вели со счетом 4:0, но удержать столь ощутимого преимущества не смогли. В итоге – боевая ничья (5:5). Мячи в нашем составе забили Дуглас, Серик Жаманкулов, Павел Таку и Александр Довгань (2).

Напомним, что подопечные главного тренера сборной Казахстана Какау сначала в Белграде сыграют в группе «С» с командами России (3 февраля) и Хорватии (5 февраля), ну а дальше – в зависимос­ти от результатов групповых матчей. Украинская команда также примет участие в EURO 2016. На старте она сыграет с соперниками из Венгрии и Испании (группа «В»).

Лучший – Роман Креч

Сильнейшие конькобежцы Казахстана приняли участие в розыгрыше очередного этапа Кубка мира. Эти соревнования состоялись в норвежском городе Ставангере.

В сильнейшей группе «А» наши скороходы бежали дистанции 500 и 1 500 метров. На «пятисотке» лучший результат среди земляков (6-е место, 34,94 сек.) показал Роман Креч. Это было во второй день соревнований, а в первый – Креч стал на этой же дистанции 16-м. Екатерина Айдова дважды заняла 15-е место, Денис Кузин на полуторакилометровой трассе финишировал с 18-м результатом.

Кроме того, все наши конькобежцы (Екатерина Айдова, Дмитрий Бабенко, Роман Креч и Денис Кузин) на нескольких дистанциях выступали в группе «В».

Медали всех видов

XXVII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин престижной серии Гран-при и памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина состоялся в Красноярске.

Три медали на ковре сибирского города завоевали казахстанские спортсменки. В финальных поединках выступили Аяулым Касумова (весовая категория до 60 кг) и Эльмира Сыздыкова (69 кг). Касумова уступила россиянке Юлии Пронцевич и получила серебряную медаль, а Сыздыкова, одержав победу над итальянкой Далмой Каневой, стала победительницей турнира и обладательницей золотой награды.

Бронзовым призером у нас стала Екатерина Ларионова (63 кг): третью ступеньку пьедестала почета она разделила с россиянкой Даримой Санжеевой. А выше поднялись Инна Тражукова (Россия) и японка Аяка Ито.

Есть у кого учиться

Сегодня в местечке Чейле Градис­тей (Румыния) эстафетными гонками завершается чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Казахстан на этих соревнованиях был представлен в большинстве дистанций, а наиболее успешно среди наших «стреляющих лыжников» выступила в младшей возрастной группе (среди девушек) Арина Пантова.

В спринте она заняла шестое место, в индивидуальной гонке на 10 км – пятое, а в последний день января сотворила сенсацию в гонке преследования на 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Лишь однажды промахнувшись, Арина промчалась дис­танцию с лучшим временем – 27 минут 15,2 секунды. Пантова была награждена золотой медалью чемпионки мира, на вторую и третью ступеньки пьедестала почета поднялись Анна Кривонос (Украина) и Марина Саутер (Германия).

Это уже не первая победа представительницы биатлонной династии в нынешнем международном сезоне. Ранее 16-летняя спортсменка из Павлодара выиграла спринт на юниорском Кубке IBU в Италии.