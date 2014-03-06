Приятно порадовала горожан на распродаже и цена сахара – 120 тенге за кг, муки – 54, риса – 140 и макарон, отпускавшихся по 100 тенге за кг. При покупке 5-литровой бутыли растительного масла можно было сэкономить и вовсе 450 тенге. Щадящей на ярмарке оказалась стоимость рыбы и других продуктов повседневного спроса. В общем, распродажа, организованная акиматом Кызылорды, АО «НК СПК «Байконур», поддержанная крупными поставщиками и местными сельхозпроизводителями, привлекла большое внимание горожан.

Юрий ЛИ,

Кызылорда