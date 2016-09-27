​По древним маршрутам

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Научный форум, ежегодно проводимый Ассамблеей народа Казахстана, традиционно собирает отечественных и зарубежных ученых, общественных деятелей, историков и культурологов. Его цель – способствовать укреплению всесторонних связей между странами Цент­ральной Азии, сохранению общих культурных и исторических ценностей.

В нынешнем году проект стартовал в Доме дружбы Алматы, где прошел брифинг с участием экспертов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, представителей посольств Кореи и Японии, ряда этнокультурных центров РК. Затем члены делегации совершили познавательную экскурсию в Алматинскую область. Так, в Кербулакском районе они возложили цветы к памятнику Чокану Валиханову, в музее «Алтын-Эмель» ознакомились с историей маршрутов Великого шелкового пути, посетили также историческую местность Жельдыкара («холм Чингисхана»).

Экскурсия продолжилась в областном литературном музее им. И. Жансугурова в Талдыкоргане, где вниманию гостей было представлено богатое наследие выдающегося поэта и прозаика. А в Жетысуском государственном университете в рамках акции «Теңдессіз сый» («Бесценный дар») члены научно-экспертного совета АНК подарили коллективу вуза коллекцию редких книг.

Кульминационным мероприятием проекта стало пленарное заседание на тему «Центральная Азия: солидарность и согласие народов региона», прошедшее в минувшую субботу в талдыкорганском Дворце языков. Модератором встречи выступил идейный вдохновитель «Бесед на Шелковом пути», известный культуролог и общественный деятель Мурат Ауэзов. Приветствуя участников заседания, спикер подчеркнул, что юбилейный, десятый по счету, научный форум проходит в красивейшем уголке Казахстана – Семиречье, на родине одного из ярких представителей казахской литературы Ильяса Жансугурова. М. Ауэзов отметил многогранность и самобытный талант писателя, творчество которого полно глубоких дум, гражданственности. Его поэзия жизненно правдива и одухотворена высокой мечтой.

По общему мнению экспертов, Шелковый путь, проложенный между Востоком и Западом, привел к возникновению множества уникальных городов, исторических памятников. Это был не просто торговый маршрут, а важнейший культурно-экономический мост, объединивший народы в их стремлении к миру и сотрудничеству.

– Уже не первый год мы пытаемся возродить диалог культур между странами в современных условиях, – напомнил М. Ауэзов. – Но если раньше мы занимались поисками центральноазиатской самоидентификации, стремились, чтобы регион развивал и укреплял свою культурную общность, то теперь речь идет обо всем евразийском пространстве. На днях в кыргызстанском городе Оше прошел форум интеллектуалов, где также поднимались вопросы возрождения Шелкового пути, сохранения его гуманистических традиций. Именно там формат этих встреч и спектр обсуждаемых проблем расширились.

Участники панельной дискуссии обсудили роль проекта «Беседы на Шелковом пути» в формировании единого культурного пространства, вопросы взаимодействия культурологов и научных деятелей в современных условиях. Как отметил заместитель Председателя АНК, руководитель белорусского этнокультурного центра Леонид Питаленко, подобные мероприятия дают возможность получить и осмыслить новую информацию об обычаях и традициях народов, передать опыт мира и согласия, накопленный нашей страной, другим государствам.

По словам известного археолога доктора исторических наук Карла Байпакова, для всех участников проекта было весьма познавательно проехать по караванным тропам Великого шелкового пути, увидеть Семиречье во всем многообразии древних памятников культуры. Такие встречи сближают людей.

На обратном пути из Талдыкоргана в Алматы участники экс­педиции посетили крепость Капал, мемориальный музей Акын Сары и места, связанные с именем английского путешественника Томаса Аткинсона, который исследовал эти края еще в середине XIX века.

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