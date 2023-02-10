По двум адмделам признали виновным Нурлана Масимова

В специализированном суде по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрели 2 дела в отношении бывшего начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова за неэффективное планирование и использование бюджетных средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Скриншот с видео Антикоррупционной службы

Суд установил, что ДП области нарушил законодательство при планировании бюджетных средств, в частности, завысив натуральные нормы при покупке кормов для служебных животных.

«В 2021 году на приобретение кормов для служебных животных были выделены более 60,8 млн тенге. Однако в нарушение норм Департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 лошадей более чем на 10,6 млн тенге.

В 2022 году на приобретение кормов для служебных животных было выделено более 13,3 млн тенге. Однако в нарушение норм ДП запланированы сверх нормы корма для 18 лошадей на сумму более 8,5 млн тенге. Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств», – сказано в распространенном судом сообщении.

Отмечается, что вина бывшего начальника Департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами.

«Судом виновному назначено взыскание в виде адмштрафа в размере 214 410 тенге по каждому делу. Также судом вынесено частное постановление в адрес Ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении», – сообщили в пресс-службе специализированного суда по адмправонарушениям Павлодара.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно о досудебном расследовании в отношении Нурлана Масимова. Как сообщалось, экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области генерал-майор был объявлен в розыск. 13 июля прошлого года Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.