По европейским стандартам Свежий выпуск Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Нурсултан Назарбаев посетил областную многопрофильную больницу на 320 мест, возведенную в рамках государственной программы «Строительство 100 школ и 100 больниц». Она построена по международным стандартам и оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием последнего поколения от ведущих мировых производителей медицинской техники. Это и компьютерный и магнитно-резонансный томографы, и ульт­развуковые сканеры эксперт­ного класса, и аппараты «искусственная почка» и «искусственная печень», и барокамеры.

Больница состоит из четырех блоков. Общая ее площадь более 65 тыс. кв. м. В ее строительство вложено 11,8 млрд. тенге. Новый многопрофильный стационар ныне оказывает комплексную высококвалифицированную медицинскую помощь взрос­лому населению.

В структуре больницы около 30 лечебно-диагностических отделений, из которых 5 являются единственными по региону: эндокринологическое, отоларингологическое, урологическое, отделения сосудистой хирургии и гипербарической оксигенации. Больница укомплектована высококвалифицированными специа­листами, которые прошли обучение в Южной Корее, России, а также в странах Европы. На сегодня в ней работают 104 врача (из них 55 имеют квалификационные категории), 283 специалиста со средним медицинским образованием. Словом, кадровый состав и техническое оснащение лечебной организации позволяют оказывать полный спектр госпитальных услуг населению города, облас­ти и всего западного региона. Здесь внедрены новые технологии лечения, операции, такие как аорто-бедренное шунтирование, эндоваскулярные оперативные вмешательства, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, транс­плантология, объемные эндовидеохирургические.

В фойе клиники Нурсултан Назарбаев побеседовал с членами ее коллектива и медработниками области. О развитии сферы медицины в регионе Главу государства проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. Как он отметил, в прошлом году объемы финансирования этой сферы составили 31 млрд. тенге. Построены и сданы в эксплуатацию в районах 10 врачебных амбулаторий, тем самым создано 138 рабочих мест, капитально отремонтированы 16 объектов здравоохранения. По итогам года отмечается рост рождаемости на 0,4%, снижение показателя общей смертности на 6,8%, соответственно, заметно увеличение естественного прироста населения. Медицинские работники поделились своими успехами и поблагодарили Главу государства за созданные в республике условия для развития здравоохранения.

Президент подчеркнул, что медицинское учреждение расположилось в новом здании, оснащено современным оборудованием.

– Многое теперь зависит от вас. В нашей стране здравоохранению уделяется большое внимание, по объему выделяемых средств на душу населения в этой сфере Казахстан приближается к развитым государствам. В респуб­лике за последние 20 лет построе­но порядка тысячи объектов здравоохранения. Не только наше население выбирает отечественную медицину, но и граждане соседних стран уже приезжают для лечения к нам, – сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал медицинскому коллективу успехов и благополучия.