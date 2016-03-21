​По европейским стандартам

В связи с этим можно вспомнить родственную историю венгерского и казахского народов. Такая родственность сказывается и в традиции питания – венгры, наверное, единственный из европейских народов, кто отдает в кулинарии предпочтение баранине. Известный венгерский тюрколог Иштван Мандоки жил в Казахстане и посвятил свои труды изучению нашей общей истории. Поэтому мне приятно отметить, что выборы в родственном нам Казахстане прошли в спокойной обстановке, в полном соответствии с законодательством страны и международным правом.