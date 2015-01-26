По европейскому стандарту Свежий выпуск 599 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

ТОО «КасХим» располагается на месте бывшего Гурьевского химзавода, правда, занимает лишь небольшую часть территории бывшего нефтегазохимического производства. Раньше здесь апробировались новые разработки ученых, а завод был настоящей лабораторией для испытания передовых на то время технологий. Как почти все производства того времени, химзавод был связан многочисленными нитями с поставщиками сырья. Поэтому неудивительно, что вместе с разошедшимся по швам Союзом развалился и передовой объект.

Первые годы независимости предприятие переходило из рук в руки, в результате неоднократных ликвидационных операций его «распилили» на части. Период неопределенности, разовых заказов на выпуск несложной продукции и надежд на лучшее продлился вплоть до 2009 года, когда страна стояла на пороге принятия Госпрограммы индустриально-инновационного развития. Нынешняя стабильная работа предприятия является одним из результатов первой пятилетки ГП ФИИР, позволившей возродить подобные заводы и открыть множество новых.

– Нам удалось сохранить цех бывшего химзавода по производству шпагата и мешкотары из полипропилена, но к 2009 году и он встал – оборудование не обновлялось, люди, сидевшие без стабильной зарплаты, поувольнялись, – рассказывает всю жизнь проработавший на химзаводе Александр Перкин, который с приходом новых учредителей возглавил предприятие и по сей день, несмотря на пенсионный возраст, участвует в его развитии в качестве генерального директора ТОО «КасХим».

В 2011 году была проведена реконструкция производственных мощностей – старые помещения и территория общей площадью 1,3 га приведены в порядок, устаревшие механизмы демонтированы. В 2012 году на кредит фонда «Даму» в 400 млн. тенге приобретена новая производственная линия австрийского производства. Сердце линии – экструдер. Он плавит гранулированный полипропилен и вытягивает нити, из которых на ткацких станках изготавливаются многометровые рулоны полотна. Затем его режут на необходимого размера мешки, сшивают и, если нужно, вкладывают полиэтиленовую подкладку, маркируют и отправляют заказчикам.

– Сырье мы закупаем в России. Благодаря Евразийскому экономическому союзу делать это несложно, так как мы освобождены от бумажной волокиты и таможенных процедур, – рассказывает начальник производства Этибар Мамедов. – Ждем с нетерпением запуска газохимического комплекса близ Атырау – готовы закупать порядка 120 тонн полипропилена в месяц.

Озвученный объем сырья рассчитан на месячную мощность завода – 1 млн. штук мешков для муки, сахара и прочих сыпучих продуктов, а также 30 тыс. штук мягких контейнеров для нужд горнорудной промышленности. Здесь создано 185 рабочих мест – все местные кадры, прошедшие специальную подготовку на аналогичных предприятиях в других странах.

– Нужно, чтобы в Казахстане открывалось больше таких заводов, которые не зависят от цен на сырье. Стабильная работа – самое важное в наше время, – говорит оператор экструдера Мурат Арстангалиев. – Я здесь всего четыре месяца, но уже полюбил свою работу. У нас новое оборудование, видно, что есть хозяин, который развивает производство, поэтому есть перспектива. От меня и моих коллег зависит общий успех, поэтому стараемся вникать во все детали, повышать мастерство, чтобы выпускать качественную продукцию.

В текущем году предприятие вложит еще порядка 4 млн. евро – будут построены дополнительные цеха и закуплена современная линия, что позволит практически в 3 раза увеличить объем выпускаемой продукции. При этом число рабочих мест вырастет вдвое.

В первом квартале наступившего года местные власти в соответствии с программой индустриализации должны проложить новую линию электропередачи к заводу, так как расширение потребует дополнительной энергии. Кстати, объем закупаемого сырья возрастет до 600 тонн полипропилена в месяц.

– В Казахстане созданы уникальные условия для ведения бизнеса, мораторий прошлого года позволил, не отвлекаясь на различные проверки, сконцентрироваться на ведении бизнеса. Поэтому мы готовы вкладывать средства в развитие производства, – не скрывает восхищения Этибар Мамедов, при этом заметив, что сам он является выходцем из Азербайджана.

Компания ежемесячно платит солидную сумму в бюджет в виде налоговых отчислений. В списке крупных налогоплательщиков региона завод находится на третьем месте. Лидирует предприятие и по уровню казахстанского содержания, которое составляет 97,5%. Оставшиеся 2,5% приходятся на импортируемое сырье. Однако с запуском газохимического комплекса показатель казсодержания составит 100%.

Нельзя обойти вниманием и такой важный вопрос, как рынки сбыта. Учитывая, что подобное производство есть только в Кокшетау, спрос на продукцию высокий как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Среди покупателей – такие крупнейшие компании, как «Казхром», «Каз­азот», «Аралтуз», российская «Куйбышевазот».

– Как и любой производитель, стремимся выйти на европейский рынок. В этом плане большие возможности открываются благодаря присутствию на рынке страны-партнера по ЕАЭС – Беларуси. Оттуда белорусские товары в наших мешках поставляются в страны Европы, где могут обратить внимание на качество тары, произведенной в Казахстане, и связаться с нами, – раскрывает стратегические карты бизнесмен. – Мы открыли представительство в Чехии, которое изучает стандарты и нормы. Кроме того, образцы нашей продукции находятся в Германии, где проходят сертификацию. Разрешение на вхождение в Европу будет означать для нас не только увеличение прибыли, но в первую очередь наращивание мощностей, а это и новые рабочие места, и дополнительные отчисления в бюджет.

На вопрос, что дала первая пятилетка программы индустриально-инновационного развития, представители завода, не мудрствуя лукаво, отвечают: «В 2009 году здесь было 10 рабочих, в 2015-м на производстве уже заняты 185 человек, а через год работой будут обеспечены еще столько же». Вот такая реальная польза.



