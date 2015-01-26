По европейскому стандарту

ТОО «КасХим» располагается на месте бывшего Гурьевского химзавода, правда, занимает лишь небольшую часть территории бывшего нефтегазохимического производства. Раньше здесь апробировались новые разработки ученых, а завод был настоящей лабораторией для испытания передовых на то время технологий. Как почти все производства того времени, химзавод был связан многочисленными нитями с поставщиками сырья. Поэтому неудивительно, что вместе с разошедшимся по швам Союзом развалился и передовой объект.
Первые годы независимости предприятие переходило из рук в руки, в результате неоднократных ликвидационных операций его «распилили» на части. Период неопределенности, разовых заказов на выпуск несложной продукции и надежд на лучшее продлился вплоть до 2009 года, когда страна стояла на пороге принятия Госпрограммы индустриально-инновационного развития. Нынешняя стабильная работа предприятия является одним из результатов первой пятилетки ГП ФИИР, позволившей возродить подобные заводы и открыть множество новых.
– Нам удалось сохранить цех бывшего химзавода по производству шпагата и мешкотары из полипропилена, но к 2009 году и он встал – оборудование не обновлялось, люди, сидевшие без стабильной зарплаты, поувольнялись, – рассказывает всю жизнь проработавший на химзаводе Александр Перкин, который с приходом новых учредителей возглавил предприятие и по сей день, несмотря на пенсионный возраст, участвует в его развитии в качестве генерального директора ТОО «КасХим».
В 2011 году была проведена реконструкция производственных мощностей – старые помещения и территория общей площадью 1,3 га приведены в порядок, устаревшие механизмы демонтированы. В 2012 году на кредит фонда «Даму» в 400 млн. тенге приобретена новая производственная линия австрийского производства. Сердце линии – экструдер. Он плавит гранулированный полипропилен и вытягивает нити, из которых на ткацких станках изготавливаются многометровые рулоны полотна. Затем его режут на необходимого размера мешки, сшивают и, если нужно, вкладывают полиэтиленовую подкладку, маркируют и отправляют заказчикам.
– Сырье мы закупаем в России. Благодаря Евразийскому экономическому союзу делать это несложно, так как мы освобождены от бумажной волокиты и таможенных процедур, – рассказывает начальник производства Этибар Мамедов. – Ждем с нетерпением запуска газохимического комплекса близ Атырау – готовы закупать порядка 120 тонн полипропилена в месяц.
Озвученный объем сырья рассчитан на месячную мощность завода – 1 млн. штук мешков для муки, сахара и прочих сыпучих продуктов, а также 30 тыс. штук мягких контейнеров для нужд горнорудной промышленности. Здесь создано 185 рабочих мест – все местные кадры, прошедшие специальную подготовку на аналогичных предприятиях в других странах.
– Нужно, чтобы в Казахстане открывалось больше таких заводов, которые не зависят от цен на сырье. Стабильная работа – самое важное в наше время, – говорит оператор экструдера Мурат Арстангалиев. – Я здесь всего четыре месяца, но уже полюбил свою работу. У нас новое оборудование, видно, что есть хозяин, который развивает производство, поэтому есть перспектива. От меня и моих коллег зависит общий успех, поэтому стараемся вникать во все детали, повышать мастерство, чтобы выпускать качественную продукцию.
В текущем году предприятие вложит еще порядка 4 млн. евро – будут построены дополнительные цеха и закуплена современная линия, что позволит практически в 3 раза увеличить объем выпускаемой продукции. При этом число рабочих мест вырастет вдвое.
В первом квартале наступившего года местные власти в соответствии с программой индустриализации должны проложить новую линию электропередачи к заводу, так как расширение потребует дополнительной энергии. Кстати, объем закупаемого сырья возрастет до 600 тонн полипропилена в месяц.
– В Казахстане созданы уникальные условия для ведения бизнеса, мораторий прошлого года позволил, не отвлекаясь на различные проверки, сконцентрироваться на ведении бизнеса. Поэтому мы готовы вкладывать средства в развитие производства, – не скрывает восхищения Этибар Мамедов, при этом заметив, что сам он является выходцем из Азербайджана.
Компания ежемесячно платит солидную сумму в бюджет в виде налоговых отчислений. В списке крупных налогоплательщиков региона завод находится на третьем месте. Лидирует предприятие и по уровню казахстанского содержания, которое составляет 97,5%. Оставшиеся 2,5% приходятся на импортируемое сырье. Однако с запуском газохимического комплекса показатель казсодержания составит 100%.
Нельзя обойти вниманием и такой важный вопрос, как рынки сбыта. Учитывая, что подобное производство есть только в Кокшетау, спрос на продукцию высокий как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Среди покупателей – такие крупнейшие компании, как «Казхром», «Казазот», «Аралтуз», российская «Куйбышевазот».
– Как и любой производитель, стремимся выйти на европейский рынок. В этом плане большие возможности открываются благодаря присутствию на рынке страны-партнера по ЕАЭС – Беларуси. Оттуда белорусские товары в наших мешках поставляются в страны Европы, где могут обратить внимание на качество тары, произведенной в Казахстане, и связаться с нами, – раскрывает стратегические карты бизнесмен. – Мы открыли представительство в Чехии, которое изучает стандарты и нормы. Кроме того, образцы нашей продукции находятся в Германии, где проходят сертификацию. Разрешение на вхождение в Европу будет означать для нас не только увеличение прибыли, но в первую очередь наращивание мощностей, а это и новые рабочие места, и дополнительные отчисления в бюджет.
На вопрос, что дала первая пятилетка программы индустриально-инновационного развития, представители завода, не мудрствуя лукаво, отвечают: «В 2009 году здесь было 10 рабочих, в 2015-м на производстве уже заняты 185 человек, а через год работой будут обеспечены еще столько же». Вот такая реальная польза.