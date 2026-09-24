По факту гибели военнослужащих на Каспии возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура

Генпрокуратура сделала важное заявление в связи с трагическим инцидентом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. На месте происшествия находятся сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле», - проинформировали в надзорном органе.

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море.

По предварительной информации Минобороны, 9 человек погибло. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.