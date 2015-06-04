Происшествия
По факту избиения солдата в в/ч Темиртау заведено уголовное дело
Солдат из воинской части № 5516, которая находится в Темиртау, утверждает, что его избил старший по званию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Новый вестник".

Военнослужащего доставили без сознания в городскую больницу. 

Как рассказал заместитель военного прокурора Андрей Асадчев, по этому факту возбуждено уголовное дело и ведется досудебная проверка.

"Дело в том, что заявление военнослужащего было устным, в письменном виде он в правоохранительные органы не обращался, – говорит Андрей Асадчев. – Это не является препятствием для досудебной проверки. Сказать однозначно, был ли факт избиения, мы пока не можем. Видимых телесных повреждений у солдата нет, но наблюдаются потеря сознания, судорожный синдром. Ему сделали томографию головного мозга. Выясняется, могли бы такие симптомы быть вызваны избиением. Пока известно одно: ему стало плохо и его доставили в больницу".

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