​По факту – контрафакт

В крупном супермаркете и на одном из рынков Алматы реализовывали контрафактный алкоголь. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Бостандыкском районе выявлен супермаркет, где хранилась и реализовывалась алкогольная продукция без лицензии и сопроводительных накладных. Общее количество изъятого нелегального товара составило 4,2 тыс. бутылок на сумму более 5 млн тенге. А на рынке в Алмалинском районе мегаполиса обнаружен склад, где хранились 14 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции. В настоящий момент рассматриваются материалы в целях возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов.

Как сообщила пресс-служба департамента государственных доходов города, в рамках борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции за последние 4 дня в Алматы обнаружено и изъято более 73 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму 22,3 млн тенге.