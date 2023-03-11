По факту заражения оспой овец начато расследование в Восточно-Казахстанской области

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В Катон-Карагайском районе, на востоке Казахстана, проводится расследование в связи со вспышкой оспы среди овец, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

По официальным данным, заражено около 200 голов мелкого рогатого скота. Специалисты ветеринарной службы отмечают, что для человека болезнь неопасна. Сейчас в сёлах района готовятся объявить карантин и приступить к вакцинации животных.

Прививать, говорят ветврачи, придется весь мелкий рогатый скот – это около 5 тысяч голов овец. Параллельно начнут дезинфекцию и расследование причин появления болезни.

"На территории Катон-Карагайского района оспа овец не была зарегистрирована за последние 50-60 лет. Вероятность завоза инфекции из-за ввоза баранов-производителей из других регионов республики или другие причины выясняются ветеринарной инспекцией района", - сообщил директор КГП "Катон-Карагай-Вет" УСХ ВКО Ракымгали Байгереев.