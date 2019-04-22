​По финансовым вопросам

Глава государства был проинформирован об основных вопросах деятельности Министерства финансов, в частности о ходе исполнения бюджета, налоговой и бюджетной политике, состоя­нии государственного долга.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость оптимизации бюджетных расходов и увеличения поступлений в государственный бюджет. Президент также поручил повысить эффективность таможенного и налогового администрирования.

Алихан Смаилов доложил Главе государства о проводимой масштабной работе по цифровизации министерства и его интеграции с информационными системами других государственных органов.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Главы государства.