Встреча прошла в формате «С5+1», организованном согласно достигнутой договоренности на полях 70-й сессии Ген­ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке. В центре внимания были вопросы экономического развития государств региона и привлечения инвестиций, региональной экономической интеграции, управления водными ресурсами, развития транзитно-транспортного и энергетичес­кого потенциала Центральной Азии, региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, улучшения пограничной инфраструктуры и борьбы с терроризмом и экстремизмом. Рассматривались также аспекты сотрудничества в области образования и культурно-гуманитарной сферы, диверсификации экономики, развития инноваций, «зеленой» экономики, демократического строительства.



Выступая на самаркандской встрече, Е. Идрисов обратил внимание на важность объявленной недавно Соединенными Штатами стратегии в отношении Центральной Азии, которая нацелена на диалог и развитие.



– Наше сотрудничество должно основываться на общих интересах стран региона и ключевых партнеров, а не на их соперничестве. Как стратегический партнер США Казахстан приветствует Госсекретаря Джона Керри с первым в истории турне по всем странам Центральной Азии и выступает за дальнейшее развитие формата «С5+1», – сказал глава внешнеполитического ведомства.



Министр отметил, что для достижения практических результатов в вопросе экономического развития и интеграции региона необходима поддержка США в привлечении международных финансовых институтов и американских компаний, и предложил создать фонд экономического развития Центральной Азии.



– Гармонизация наших целей и идей могла бы способствовать укреплению взаимного доверия и объединению общих усилий во благо будущих поколений стран Центральной Азии и улучшения уровня жизни, – подчеркнул Е. Идрисов.



Он также обратил внимание участников встречи на инициативы, выдвинутые Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым­ в ходе юбилейной сессии ГА ООН, о принятии Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия, принятии всеобъемлющего до­кумента по борьбе с терроризмом, а также продвижении «зеленых» технологий и альтернативной энергетики.



По итогам заседания была принята Совместная декларация партнерства и сотрудничества, в которой стороны договорились о проведении регулярных встреч в данном формате. Также было отмечено, что шесть стран будут способствовать «улучшению делового климата в регионе для привлечения иностранных инвестиций и развития местного предпринимательства», а также взаимовыгодному сотрудничеству в сфере региональной торговли, транс­порта и коммуникаций, энергетических связей и транзитного потенциала, в том числе через совершенствование инфраструктуры и развитие общих норм и правил для полной реализации значительного экономического потенциала региона.