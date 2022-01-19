Свежий выпуск
По гибкому графику
Аскер Шыгысов, Азамат Сулейменов, Дастан Куттыбаев

С началом новой учебной четверти часть казахстанских школ перевели на дистанционный формат обучения. В обычном режиме будут работать только школы с численностью до 600 учащихся.

Для школьников трех крупных городов страны – Нур-Султана, Алматы и Шымкента – третья учебная четверть началась уже с привычной дис­танционки.

«Но это не означает, что школьники будут обучаться в онлайн-режиме всю третью четверть. В случае улучшения эпидситуации санврачами может быть принято решение о переводе на офлайн-обучение», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе МОН РК.

Вслед за своими сверстниками в столице, Алматы и Шымкенте на онлайн-обучение перешли и 9 тыс. школьников Петропавловска. В обычном режиме в Северо-Казахстанской области, как и в других регио­нах, будут работать только школы с численностью до 600 учеников. О порядке учебного процесса в регионе сообщил на брифинге руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков.

– На дистанционный формат перешла Назарбаев Интеллектуальная школа, – уточнил он. – Для обеспечения качественного обучения для детей из социально уязвимых слоев населения школы уже передают во временное пользование компьютерную технику. На текущий момент выдано 420 компьютеров. Всего планируем передать 1 500 единиц компьютерной техники. Учебный процесс будет осущест­вляться на платформе Bilim Land.

Учебный процесс строится по принципу «один класс – один кабинет», вход в школу и выход на перемены осуществляется по гибкому графику с соблюдением режима проветривания, влажной уборки, термометрии на входе, масочного режима. На 75 млн тенге закуплено санитарных дезинфицирующих средств.

– С 1 сентября 2021 года по 16 января 2022 года в Северо-Казахстанской области коронавирусной инфекцией заболел 1 251 школьник, – сообщила замес­титель руководителя департамента санэпидконтроля Татьяна Горлова. – Эпидемиологическая ситуация по заболеваемос­ти COVID нестабильная. Только за минувшую неделю произошел рост заболеваемости в два раза. Это говорит о возможном начале новой волны пандемии.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в Мангис­тау также стала причиной того, что более 28% школьников регио­на приступили к обучению в дистанционном формате. В третьей четверти в школах временно введено онлайн-обу­чение, сегодня оно действует в основном в работе школ областного центра.

– В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области в работу организаций образования введен ряд ограничений. А именно: режим обучения офлайн возможнен в школах областных, районных центров, где в списках значатся до 600 учащихся. В городских школах с контингентом более 600 учащихся предусмотрен дистанционный формат обучения. Посещать школу, по решению администрации, могут дети
1–2-х классов. Для учащихся 3-х и 5-х классов в школах, где установлен дистанционный формат обучения, могут быть открыты дежурные классы, – сообщила руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева.

Было уточнено, что в сельских школах с контингентом более 600 учащихся сохраняется штатный (офлайн) формат обучения. В обычном режиме по усмотрению администрации учебного заведения допускается обучение привитых школьников, завершивших полный курс вакцинации.

Так, в штатном режиме в Мангистау к обучению приступили порядка 119 тыс. школьников. Остальные 47 799 детей начали обучение в онлайн-формате.

Дошкольные организации области продолжают работу в обычном режиме. Согласно последним данным, детские сады посещают 64% воспитанников. Также стало известно, что более 7 800 учащихся из числа малообеспеченных, многодетных семей, нуждающихся в компьютерах, получили их во временное пользование.

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