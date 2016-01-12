Актау до последнего времени оставался едва ли не единственным городом в республике, где детские сады заканчивали свою работу в пять часов вечера. Несколько лет назад родителям стало полегче: в дошкольных учреж­дениях ввели дежурные группы, в которых можно было оставить ребенка до 18.30. А с января наступившего года детским садам продлили время работы. Вместе с этим изменилась и оплата.

– Это связано с тем, что многих родителей не устраивал прежний график работы. Некоторым приходилось отпрашиваться у руководителей или искать другой способ, чтобы вовремя забрать ребенка. Поэтому был изменен график, чтобы родителям было удобнее. Все государственные детские сады города Актау теперь будут работать до 18.30. Соответственно, повысится оплата с 9 681 до 10 731 тенге (в день по 511 тенге). В эту сумму входит четырехразовое питание, – рассказала руководитель Актауского городского отдела образования Светлана Толебаева.

Однако, по ее словам, если родители захотят забирать свое чадо из детского сада по старому графику, платить придется так же, как и всем, по новой системе. Родители отнеслись к такой новости неоднозначно.

Мама трехгодовалого Артура Людмила Кулешова нововведениям рада. Это позволит ей уходить с работы в положенное время, что, по словам женщины, положительно скажется как на отношениях с начальством, так и на зарплате.

А вот Айнур Адилова не в восторге от новых правил. Она может позволить себе работать на дому и забирать дочь в пять и даже раньше. Потому и говорит:

– Почему я должна оплачивать по новой системе? Пусть больше платят те, у кого ребенок остается в детском саду до 18.30. Понимаю, это небольшая сумма. Но если посчитать на каждого ребенка, то выйдет приличная цифра.

Были среди родителей и те, кого не обрадовала весть о закрытии дежурных групп. К примеру, сын Ольги Коноваловой посещает детский сад, где детей оставляют в дежурной группе до 19.00.

– Я работаю за городом до шести вечера, и все это время забирала ребенка в 18.45, а то и в 19.00. А теперь хватаюсь за голову и не знаю, как мне быть. Почему бы не оставить дежурные группы, которые работают до семи вечера? – переживает женщина.

В городском отделе образования опасения таких родителей, как Ольга, считают напрасными. По усмотрению директоров детских садов дежурные группы, в случае необходимости, работать будут.