​По главной улице с оркестром

Республиканская акция, по словам руководителя отдела научно-технического направления РУМЦДО МОН Азылхана Алдабергенова, призвана привлечь внимание общественности к дополнительному образованию, осознать его как связующее звено между общеобразовательным и начальным профессиональным образованием. А по-простому убедиться, как много вокруг талантов, а затем и себя к ним причислить.

В каждом учебном заведении есть творческие коллективы. Больше всего их, конечно, в СШ № 8 – школе-комплексе эстетического воспитания. Но и в других хватает, каждый может найти занятие по душе, и тогда оно наверняка окажется полезным. Достаточно послушать черлидера Алену Колесникову, чтобы понять: девушки, поддерживающие спортивные команды, должны быть одновременно и артистами, и гимнастами-акробатами, хорео­графами, режиссерами.

Парад обещает стать ярким событием в жизни Северо-Казахстанской области, его режиссер-постановщик Жанна Темирбаева считает, что после шествия количество оркестров и ансамблей в регионе значительно увеличится.