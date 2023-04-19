По горам текло, в водоем не попало…

Такое заявление во время рабочей поездки в Костанайскую область сделала министр экологии Зульфия Сулейменова.

Она пояснила: циклы маловодия и многоводия сменяют друг друга с периодичностью в 8–10 лет. А поскольку острая нехватка воды в реках, озерах и водохранилищах республики наблюдается в последние четыре года, значит, примерно половину нелегкого пути Казахстан уже преодолел. Но впереди еще столько же. Причем это по самым оптимистичным оценкам.

Прогнозы на острую тему в Минэкологии делают с осторожностью: человек, дескать, не властен над природой, а значит, некоторые факторы сложно пред­угадать даже с учетом научных исследований.

– Климат стал более засушливым, изменилась структура осадков. Эта ситуация влияет на доступность водных ресурсов, – пояснила Зульфия Сулейменова. – В нынешнем году, к примеру, в ряде регионов Казахстана выпал достаточно большой объем осадков. Так, на востоке страны снега оказалось в пять раз больше среднемноголетних показателей, а в южной части в горах данные значения составили 400% от нормы. Но вместе с тем из-за особенностей весны, когда ночью наблюдалась минусовая температура, а днем – плюсовая, таяние снегов происходило постепенно. В итоге, несмотря на то что осадков выпало в разы больше, водохранилища не наполнились.

При этом министр отметила, что в Костанайской области ситуация с водными ресурсами нынче намного лучше, чем в предыдущие годы. Этой весной Каратамарское водохранилище наполнилось на 64%, а Верхне-Тобольское – почти на 70%.

Говоря об экологической ситуации в Костанайской области, Зульфия Сулейменова отметила, что в регионе два главных города – Костанай и Рудный – могут быть отнесены к населенным пунктам с высоким уровнем загрязнения.

– Конечно, мы в Минэкологии видим определенную динамику в части улучшения ситуации, но считаем, что останавливаться нельзя. И работаем в этом направлении. Экологическим кодексом предусмотрено, что с 2025 года топ-50 предприятий страны должны начать внедрять на своих производствах наилучшие технологии в части снижения загрязняющих выбросов, улучшения очистки, для того чтобы повысить свои показатели, и, соответственно, оздоровить экологическую обстановку в регионе, – отметила глава Мин­экологии.

Еще одно немаловажное новшество Экологического кодекса – плата за эмиссии, которую природопользователи прежде уплачивали в бюджет. Теперь же в 100-процентном объеме средства будут направлены исключительно на природоохранные мероприятия.

В Костанайской области уже разработан комплексный план, рассчитанный на три года. За это время природоохранные мероприятия проведут во всех уголках региона и вложат в это дело 11,7 млрд тенге. Общественные слушания по разработанному плану состоятся 2 мая, затем он пройдет защиту в Минэкологии, и только потом начнутся конкретные мероприятия.

Ожидается, что такой подход позволит существенно улучшить экологические показатели в ряде регионов республики.