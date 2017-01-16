​По горячим следам

Обратившись в УВД, он рассказал стражам порядка, что стал жертвой мошенников, укравших у него столь немалую сумму. Как пояснил полицейским потерпевший, двое неизвестных парней постучали в дверь его квартиры и, представившись сотрудниками Горводоканала, заявили, что им необходимо установить прибор для очистки воды на кухне. Пенсионер и его 90-летняя супруга проследовали за одним из «мастеров», а второй остался в коридоре.

Пропажу денег, которые хранились в спальной комнате, супруги обнаружили только спустя два часа. Незамедлительно потерпевшие обратились в полицию. А там дедушка вспомнил еще одну важную деталь. Буквально за пару дней до этого к нему домой приходил молодой человек и предлагал купить современный массажер. Поверив в целительные свойства устройства, пожилой человек купил прибор, а «продавец» видел, откуда он достал деньги, чтобы расплатиться с ним.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД по подозрению в совершении кражи были задержаны двое мужчин в возрасте 28 и 29 лет. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания и уже сознались в содеянном.