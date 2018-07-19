​По горячим следам

В Мангистау в общественном транспорте задержали карманного вора. Попался карманник после того, как вытащил из сумки пассажирки портмоне и сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина заподозрила гражданина, стоящего рядом с ней. Она вышла вслед за ним на остановке, чтобы на месте разоб­раться в случившемся. Благо как раз в этот момент мимо проезжал экипаж подразделения «Сұңкар».

Правда, пока лишившаяся имущества пыталась остановить пат­рульную машину, подозреваемый скрылся. Однако вскоре в результате оперативных действий полицейских он был задержан и доставлен в УВД Актау. Факт зарегистрирован по статье 188 УК РК. Ведется досудебное расследование.

К слову, как сообщают полицейские, на сегодня в результате принятых мер профилактического характера в Мангистауской области по сравнению с прошлым годом количество краж чужого имущества снизилось на 24,3%, краж мобильных телефонов – на 14,8%.