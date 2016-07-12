По горячим следам задержаны грабители АЗС в Алматы

В Алматы арестованы юноши, совершившие налет на автозаправочную станцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Как рассказали в полиции, вооруженное нападение на офис одной из АЗС, расположенной по улице Северной кольцо, в Жетысуском районе Алматы, совершено около четырех часов утра. Неизвестные мужчины в масках, вооруженные пистолетом и ножом, заставили девушку – кассира отдать выручку и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 110 тысяч тенге.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 192 ч. 2 УК РК. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли оперативники из районного управления внутренних дел. По подозрению в совершении этого разбойного нападения по результатам комплекса розыскных мероприятий задержаны 18-летние жители одного из населенных пунктов Илийского района Алматинской области. Вещественные доказательства по уголовному делу изъяты и приобщены к материалам досудебного производства. Установлено, что в момент совершения преступления злоумышленники были вооружены незарегистрированным травматическим оружием", – сообщил детали оперативных мероприятий начальник Управления криминальной полиции ДВД подполковник полиции Жасулан Байкенов.
Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. По одной из рабочих версий, юноши могут быть причастны к серии аналогичных преступлений. Эта информация тщательно проверяется.
